Приложение уже доступно пользователям и призвано объединить людей, которым небезразлична судьба спасенных животных. Об этом рассказывают представители приюта.

Что известно о приложении?

Мобильный сервис создал львовский приют Дом спасенных животных. Это первое в Украине приложение, которое позволяет помогать подопечным приюта с любой точки мира.

Разработчики отмечают, что главная цель – дать возможность каждому приобщиться к спасению животных, даже если человек находится далеко. Через приложение пользователи могут напрямую влиять на жизнь конкретного животного.

В самом приюте живет более 1500 животных – от домашних до диких и экзотических, и каждое из них нуждается в уходе, лечении и заботе.

Как работает приложение?

Приложение создано для людей, которые хотят помогать животным системно. Его функции позволяют:

выбрать животное и стать его онлайн-опекуном;

финансово поддерживать – обеспечивать едой, лекарствами и уходом;

получать новости и обновления о подопечных;

следить, как помощь меняет жизнь животного;

участвовать в жизни приюта даже на расстоянии.

В приюте отмечают: это не только о деньгах, а об эмоциональной связи между людьми и спасенными животными.

Ежедневно приюты спасают животных после травм, жестокого обращения или войны. В "Домовке" их лечат, кормят, стерилизуют и ищут новые семьи. Благодаря приложению больше людей могут присоединиться к помощи – даже на расстоянии.

В приюте убеждены: каждая гривна, каждый донат и каждое доброе действие – это шанс подарить животному новую жизнь.

Ранее руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипский рассказывал, что еще в апреле 2025 года заведение находилось на грани выживания. Они даже отказывались от помощи некоторым животным из-за нехватки средств.

Тогда в приюте находилось сотни животных.

У нас в приюте постоянно есть 1500 животных. Цифра каждый день колеблется. Потому что кого-то из домашних животных пристраивают, из диких кто-то возвращается в свою естественную среду. Поэтому постоянная цифра – это около 1500 животных, которые под нашей опекой,

– рассказывал Залипский.

