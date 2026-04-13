Впрочем, порой людям приходится оставлять любимцев одних или ехать в командировку, и возникает вопрос – помнит ли мурчик своего хозяина и как долго это длится. Подробнее об этом рассказали на YouTube-канале Jaw-Dropping Facts.

Читайте также Невероятная история из Филадельфии: собака пропала на 11 лет и чудом вернулась домой

Что известно о кошачьей памяти?

Кратковременная память у мурлык может длиться до 16 часов. К слову, это даже больше, чем у собак. Она помогает животным ориентироваться в повседневных вещах, в частности запоминать, где оставили еду, игрушки или же что произошло недавно.

Для сравнения, у большинства других животных такая память длится всего несколько десятков секунд. Стереотипным одновременно является утверждение о несколькосекундной памяти золотых рыбок. Подробнее о том, чем особенные золотые аквариумные рыбки, – читайте в материале 24 Канала. Зато долговременная память у кошек может сохраняться месяцами или даже годами.

Они хорошо помнят важные для себя вещи: планирование жилья, безопасные места, людей, которые были к ним добрыми, а также тех, кто нанес вред. Именно поэтому негативный опыт – страх или обида – может остаться с животным надолго.

Если контакт с котом был коротким, он, вероятно, будет помнить человека примерно сутки. Но сильные эмоции, особенно негативные, могут запечатлеться значительно дольше.

Исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Behaviour Science, показало, что даже после неприятного опыта (например, пребывания в ветклинике) коты не всегда избегают этого места уже на следующий день, но со временем формируют устойчивые ассоциации.

Некоторые воспоминания могут сопровождать кота всю жизнь, особенно если ситуация повторялась. Например, если животное регулярно ездит к ветеринару в переноске, и это вызывает стресс, оно начнет ассоциировать его с опасностью и будет стараться избегать. Аналогично, после жестокого обращения кот может бояться людей или выхода на улицу.

В общем, коты хорошо помнят как положительный, так и отрицательный опыт, поэтому способны узнать человека даже спустя годы, однако только при условии, что взаимодействие было для них приятным.



Коты имеют кратковременную и долговременную память / Unsplash

Как запечатлеться в памяти мурлыки?

Чтобы кот вас запомнил, стоит придерживаться простых правил:

дать ему возможность привыкнуть к вашему запаху;

не менять резко духи;

угощать лакомствами;

играть и контактировать исключительно без принуждения.

Также важно не пугать животное резкими движениями и не смотреть ему долго в глаза – зато медленное моргание кот воспринимает как дружественный сигнал. Когда хозяин отсутствует, кот может испытывать стресс из-за изменения привычного ритма.

Признаками того, что животное грустит, могут быть поиск вещей с запахом владельца, изменения аппетита, нежелание играть или, наоборот, повышенная "разговорчивость" и привязанность к другим людям.

В более сложных случаях кот может метить территорию или портить мебель, пытаясь успокоиться из-за собственного запаха. Поэтому тем, кто ухаживает за животным в отсутствие хозяина, советуют внимательно следить за его поведением, чтобы вовремя заметить признаки тревоги.

На что обратить внимание в поведении кота?