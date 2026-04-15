У Hepper Blog рассказали, сколько шерстинок может иметь среднестатистический котик, и как правильно ухаживать за "прической" мурлыки.

Что известно о шерстяном покрове пушистиков?

Густой покров выполняет важные функции для кота. Их шерсть является частью покровной системы организма, помогает регулировать температуру тела, защищает кожу и внутренние ткани, а также способствует маскировке животного во время охоты или избежания опасности.

В среднем на 1 квадратный сантиметр кожи домашней кошки приходится примерно 20 155 шерстинок, а в отдельных случаях может быть до 200 волосков на 1 квадратный миллиметр.

Шерсть кошек (за исключением некоторых условно "бесшерстных" пород, которые на самом деле имеют очень тонкий покров) состоит из нескольких типов волос, каждый из которых выполняет отдельную функцию:

Пуховые волоски - мягкие и тонкие. Они формируют густой подшерсток, а также помогают удерживать тепло и защищают тело от переохлаждения. У некоторых пород, например, у яванской кошки, такого слоя может не быть, а у девон-рексов он является основным типом шерсти.

Остевые волоски – более жесткие и толстые, часто с более темными кончиками. Они расположены над подшерстком и выполняют защитную и утепляющую функцию, а также формируют большую часть видимого покрова. У некоторых пород, например манкс, они могут быть длиннее внешних защитных волосков.

Охранные волоски – самые длинные и жесткие, образуют верхний слой шерсти. Их основная функция - защита от влаги и внешних воздействий, а также формирование окраски животного.

Вибриссы – это специализированные чувствительные волоски, которые расположены не только на мордочке, но и над глазами, на щеках и даже на конечностях. Они помогают кошке ориентироваться в пространстве, определять размеры отверстий и двигаться в темноте.

Если же примерно посчитать общее количество, то в среднем кот может иметь около 40 миллионов волосков, хотя эта цифра зависит от породы и индивидуальных особенностей.

При этом стоит отметить, что не все коты имеют полный набор из четырех типов шерсти. Например, сфинксы почти полностью лишены классической шерсти и вместо нее имеют только очень тонкое пушковое покрытие (так называемый велюс), подобное человеческому "пуху".

К слову, несмотря на, казалось бы, отсутствие шерсти, сфинксы не являются гипоаллергенными для людей.

В целом же шерсть котов может быть длинной или короткой, прямой или кудрявой, густой или редкой – все зависит от генетики породы.

Как правильно ухаживать за шубкой котика?

Эксперты из Lassie сформировали отдельный гайд по вычесыванию любимца. Не все коты любят расчесывание, поэтому иногда их нужно постепенно приучать к этой процедуре. Начинать стоит с любимых зон, например, подбородка, а затем медленно переходить к другим участкам тела.

Важны спокойствие, терпение и мягкий подход, а также иногда можно использовать лакомства, чтобы сформировать положительную ассоциацию с уходом. Некоторым животным не нравятся щетки, но им может быть комфортнее с перчаткой для груминга. Также не следует проводить щеткой против роста шерсти, ведь коты этого обычно не переносят.

Пошаговый уход за шерстью кота:

сначала кота можно осторожно искупать в теплой воде – она должна быть приятной, но не горячей;

после этого следует использовать специальный шампунь и кондиционер, предназначенные именно для котов;

вытирая животное полотенцем, не стоит тереть шерсть, чтобы не образовывались колтуны;

когда лишняя влага снята, шерсть можно аккуратно досушить феном, используя режим с регулируемой температурой и скоростью;

в завершение нужно осторожно расчесать шерсть щеткой или перчаткой для груминга, чтобы придать ей опрятный вид.

