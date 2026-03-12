Серед них – цитрусові, оцет, кава та деякі спеції. Про це повідомляє Cats.com.

Чому нюх котів такий чутливий?

Фахівці пояснюють, що нюх у котів значно сильніший, ніж у людей. У цих тварин близько 200 мільйонів нюхових рецепторів, тоді як у людей – лише близько 5 мільйонів.

Крім того, коти мають спеціальний рецептор на піднебінні – орган Якобсона, який допомагає їм розпізнавати феромони та інші запахові сигнали. За словами ветеринара Володимира Кіщука, він розташований на піднебінні за передніми зубами, що з'єднує ротову порожнину з носовою.

Цей орган дозволяє котам аналізувати феромони, гормони та інші хімічні сигнали, буквально "пробуючи повітря на смак". Це допомагає їм виявляти територіальні мітки, настрій та стан здоров'я інших тварин.

Ветеринарний лікар про унікальний рецептор нюху котів.

Саме тому різкі або незвичні аромати можуть сильно дратувати домашніх улюбленців. Через таку чутливість навіть звичайні для людини запахи можуть бути для кота надто сильними.

Які запахи коти ненавидять найбільше?

Експерти виділяють кілька ароматів, які найчастіше викликають у котів негативну реакцію.

Цитрусові. Коти часто уникають запаху апельсинів, лимонів або лайма. Для них ці аромати занадто різкі, а ефірні олії цитрусових можуть навіть викликати проблеми зі здоров’ям.

Оцет. Він має дуже інтенсивний кислий запах, який відштовхує більшість котів. Саме тому його іноді використовують, щоб відлякати тварину від певних місць у будинку.

Евкаліпт. Запах евкаліпта також неприємний для котів. До того ж ця рослина може бути токсичною для тварин і викликати блювання або слабкість.

Бананова шкірка. Багатьом котам не подобається запах бананової шкірки. У ній містяться речовини, які тварини сприймають як неприємні.

М’ята та ментол. Хоча котяча м’ята приваблює багатьох котів, запах звичайної садової м’яти або ментолу може їх дратувати.

Кава. Аромат кави також часто викликає негативну реакцію у котів, адже кофеїн є токсичним для домашніх тварин.

Гострі спеції. Чорний перець, гірчиця або чилі мають занадто різкий запах для котячого нюху, тому тварини зазвичай намагаються уникати таких ароматів.

Побутова хімія. Запахи миючих засобів, освіжувачів повітря або дезінфекторів також можуть викликати у котів сильний дискомфорт. Деякі з них навіть можуть бути токсичними.

Чому важливо враховувати запахи у домі?