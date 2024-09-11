Фахівці виявили кілька ключових ознак страху та тривоги у котів. Ці прояви включають помітне уникнення взаємодії, прагнення сховатися та агресивні реакції, такі як укуси, шипіння та подряпини. Тож, які страхи найчастіше є у котів – далі у матеріалі!

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Голосні звуки

Найчастіше коти лякаються таких голосних звуків, як салют, грім, пилотяг, фен та газонокосарка.

Річ у тім, що коти мають значно чутливіший і часто сильніший слух порівняно з людьми. Ця підвищена слухова чутливість може призвести до того, що котячі плутаються у визначенні джерела гучних звуків, що часто призводить до страху та занепокоєння. Ветеринари рекомендують власникам домашніх тварин поступово привчати котів до гучних звуків, щоб пом'якшити ці реакції.

Незнайомці

Коти мають чудовий нюх, який значно покращує їхню здатність запам'ятовувати людей, місця та предмети. Експерти відзначають, що поява нової особини з незнайомим запахом може викликати у котів занепокоєння, порушуючи їхні усталені звички. Цей підвищений страх може ще більше посилюватися минулим негативним досвідом, пов'язаним з певними запахами.

Щоб допомогти власникам котів адаптувати своїх улюбленців до відвідувачів, варто використовувати методи позитивного підкріплення.

Вода

Страх води у котів може мати генетичне коріння. Дослідники вказують на те, що домашні коти походять від предків, які процвітали в посушливих пустельних умовах, де води було мало.

Таке еволюційне підґрунтя означає, що мокра шерсть потенційно може перешкоджати їхньому виживанню в дикій природі.



Коти не дуже полюбляють воду / Фото pethelpful

Довколишні зміни

Коти мають тенденцію проявляти консервативні риси, демонструючи сильну перевагу рутині та стабільності. Часто відчуття страху і тривогу у кота можуть викликати:

новий лоток для туалету;

перестановка лотка;

нові меблі;

переїзд у новий дім;

поява дитини в сім’ї;

зміни в режимі;

подорож;

зміна запахів у домі.

Дослідження показують, що котики часто чинять опір змінам, демонструючи свою нехіть до порушень у щоденних звичках.

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Інші тварини

Поява нової тварини в домі може викликати страх і занепокоєння у домашніх котів. Щоб полегшити перехідний період, дуже важливо, щоб власники домашніх тварин знайомили їх з новими компаньйонами поступово.

Кожна тварина повинна мати власну територію, щоб мінімізувати стрес під час адаптаційного періоду. Крім того, рекомендується, щоб коти та нові домашні улюбленці познайомилися з запахами один одного до того, як відбудуться зустрічі віч-на-віч. Дотримання цих рекомендацій допоможе забезпечити більш плавний процес інтеграції.