Фахівці виявили кілька ключових ознак страху та тривоги у котів. Ці прояви включають помітне уникнення взаємодії, прагнення сховатися та агресивні реакції, такі як укуси, шипіння та подряпини. Тож, які страхи найчастіше є у котів – далі у матеріалі!
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Топ-5 страхів котів
- Голосні звуки
Найчастіше коти лякаються таких голосних звуків, як салют, грім, пилотяг, фен та газонокосарка.
Річ у тім, що коти мають значно чутливіший і часто сильніший слух порівняно з людьми. Ця підвищена слухова чутливість може призвести до того, що котячі плутаються у визначенні джерела гучних звуків, що часто призводить до страху та занепокоєння. Ветеринари рекомендують власникам домашніх тварин поступово привчати котів до гучних звуків, щоб пом'якшити ці реакції.
- Незнайомці
Коти мають чудовий нюх, який значно покращує їхню здатність запам'ятовувати людей, місця та предмети. Експерти відзначають, що поява нової особини з незнайомим запахом може викликати у котів занепокоєння, порушуючи їхні усталені звички. Цей підвищений страх може ще більше посилюватися минулим негативним досвідом, пов'язаним з певними запахами.
Щоб допомогти власникам котів адаптувати своїх улюбленців до відвідувачів, варто використовувати методи позитивного підкріплення.
- Вода
Страх води у котів може мати генетичне коріння. Дослідники вказують на те, що домашні коти походять від предків, які процвітали в посушливих пустельних умовах, де води було мало.
Таке еволюційне підґрунтя означає, що мокра шерсть потенційно може перешкоджати їхньому виживанню в дикій природі.
Коти не дуже полюбляють воду / Фото pethelpful
- Довколишні зміни
Коти мають тенденцію проявляти консервативні риси, демонструючи сильну перевагу рутині та стабільності. Часто відчуття страху і тривогу у кота можуть викликати:
- новий лоток для туалету;
- перестановка лотка;
- нові меблі;
- переїзд у новий дім;
- поява дитини в сім’ї;
- зміни в режимі;
- подорож;
- зміна запахів у домі.
Дослідження показують, що котики часто чинять опір змінам, демонструючи свою нехіть до порушень у щоденних звичках.
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- Інші тварини
Поява нової тварини в домі може викликати страх і занепокоєння у домашніх котів. Щоб полегшити перехідний період, дуже важливо, щоб власники домашніх тварин знайомили їх з новими компаньйонами поступово.
Кожна тварина повинна мати власну територію, щоб мінімізувати стрес під час адаптаційного періоду. Крім того, рекомендується, щоб коти та нові домашні улюбленці познайомилися з запахами один одного до того, як відбудуться зустрічі віч-на-віч. Дотримання цих рекомендацій допоможе забезпечити більш плавний процес інтеграції.