Однак спеціально лякати кота огірком може бути шкідливим для психічного стану тварини. Про це повідомляє Cats.com.

Чому коти бояться огірків?

В інтернеті стало популярним розміщувати огірок біля кота, коли той зайнятий їжею або не дивиться. Наприклад на ютуб-каналі любителів тварин "Вайб Планети" зібрали чимало моментів, на яких видно як при обертанні коти часто раптово відскакують, ніби злякавшись небезпеки позаду.

Ці ролики збирають мільйони переглядів і породили міф, що коти "ненавидять" огірки.

Популярні моменти з котами й огірками. Дивіться відео "Вайб Планети"

За словами ветеринарів, коти не мають вродженого страху саме до огірків. Реакція виникає через кілька чинників:

Елемент несподіванки: у відео огірок з’являється раптово, коли кіт не бачить, що розташування предмета змінилося – це викликає природну реакцію "здивування" й "втечі".

Інстинкти виживання: коти дуже уважні до свого оточення – навіть вдома вони можуть реагувати на нові предмети як на потенційну загрозу.

Схожість із хижаками: довгий зелений предмет може нагадувати змію, що активує у кота реакцію уникнення. Але насправді саме несподіванка і незнайомість відіграють більшу роль.

Чому котів не можна лякати огірками?

Експерти наголошують, що хоча такі відео можуть здаватись смішними, жарт зі страхом є некомфортним і може призвести до:

підвищеного стресу у тварини;

виникнення тривожних реакцій у знайомих ситуаціях;

погіршення довіри між котом і господарем.

Коти добре адаптуються до знайомих предметів, і якщо огірок поставити перед ними без несподіванки, багато котів просто понюхають його або ігнорують. Однак бажання посміятися з улюбленця може зруйнувати довіру між вами.