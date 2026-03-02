Однако специально пугать кота огурцом может быть вредным для психического состояния животного. Об этом сообщает Cats.com.

Почему коты боятся огурцов?

В интернете стало популярным размещать огурец у кота, когда тот занят едой или не смотрит. Например на ютуб-канале любителей животных "Вайб Планеты" собрали немало моментов, на которых видно как при вращении коты часто внезапно отскакивают, будто испугавшись опасности позади.

Эти ролики собирают миллионы просмотров и породили миф, что коты "ненавидят" огурцы.

Популярные моменты с котами и огурцами. Смотрите видео "Вайб Планеты"

По словам ветеринаров, коты не имеют врожденного страха именно к огурцам. Реакция возникает из-за нескольких факторов:

Элемент неожиданности: в видео огурец появляется внезапно, когда кот не видит, что расположение предмета изменилось – это вызывает естественную реакцию "удивления" и "бегства".

Инстинкты выживания: коты очень внимательны к своему окружению – даже дома они могут реагировать на новые предметы как на потенциальную угрозу.

Сходство с хищниками: длинный зеленый предмет может напоминать змею, что активирует у кота реакцию избегания. Но на самом деле именно неожиданность и незнакомость играют большую роль.

Почему котов нельзя пугать огурцами?

Эксперты отмечают, что хотя такие видео могут показаться смешными, шутка со страхом является некомфортной и может привести к:

повышенному стрессу у животного;

возникновению тревожных реакций в знакомых ситуациях;

ухудшению доверия между котом и хозяином.

Коты хорошо адаптируются к знакомым предметам, и если огурец поставить перед ними без неожиданности, многие коты просто понюхают его или игнорируют. Однако желание посмеяться над любимцем может разрушить доверие между вами.