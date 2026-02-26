Чтобы достичь результата, владельцам нужны терпение, положительное подкрепление и правильный подход, рассказывает Catster.

Каким командам можно научить кота?

Хотя котов часто считают независимыми и неуправляемыми, они действительно могут освоить целый набор команд, если тренировки будут проходить правильно. Среди возможных навыков, которые коты способны усвоить:

Сидеть по команде – базовая команда, требующая терпения и повторений.

Давать лапу или "давать пять" – для этого выбирают лакомство в качестве вознаграждения.

Прогулка на поводке – коты могут приучиться к поводку, если это делать в игровой форме.

Переход к определенному месту или прыжки по команде – более сложные трюки, требующие терпения.

Поиск предметов и возвращение, когда зовут – это может стать интересной игрой для кота.

Эксперты советуют начинать с действий, которые коту уже естественно нравятся, ведь так обучение будет легче и приятнее для обоих.

Как правильно тренировать кота?

Прежде всего, как отмечает зоопсихолог Мелина Грин, важно понимать, что кот – это не собака.

Собаки на протяжении поколений формировались как животные, которые работают и обучаются вместе с людьми. Обучающие способности кота более гибкие, его поведение постоянно меняется под воздействием различных раздражителей. Кот учится непрерывно, наблюдая за нами и взаимодействуя с окружающей средой,

– рассказывает специалист.

Советы по дрессировке кошек подчеркивают, что успех зависит от подхода владельца. Одно из главных правил – терпение, внимание и положительное подкрепление.

Работая с котом, важно быть терпеливым, чтобы научить его новым навыкам. Начните с занятий, которые коты естественно любят делать, и вознаграждайте их лакомством за правильное поведение.

Эксперты по тренировке животных отмечают, что короткие, регулярные сессии помогают котам лучше сосредоточиться – они имеют короткую продолжительность внимания. Также важно, чтобы владельцы не использовали наказания, ведь это может только испортить доверие между котом и человеком.

