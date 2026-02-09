В то же время внезапное отчуждение иногда может сигнализировать о стрессе или проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Cats.com.
Почему кот не идет, когда вы его зовете?
Коты – естественно независимые животные, и их социальные потребности значительно отличаются от человеческих. Из-за этого они не всегда стремятся к вниманию, даже если хозяин ожидает более активного контакта.
Большую роль играет характер животного. Некоторые коты от природы более отстранены и вполне довольны минимальным общением. Если такое поведение было всегда, волноваться не стоит.
Также важна ранняя социализация. Если котенок не имел достаточного положительного контакта с людьми в первые недели жизни, во взрослом возрасте он может избегать общения или даже бояться человека.
По словам специалиста по поведению животных Джексон Гелакси, кошки иногда сознательно выбирают уединение. Пушистики могут сидеть у окна, спрятаться в своем уголке и не реагировать на хозяина. И даже если вы несколько раз позовете их по имени, ответом часто будет тишина.
Научное объяснение этому феномену дали еще в 2013 году ученые из Токийского университета. Исследование подтвердило: коты действительно распознают голос своего владельца.
Но самое интересное другое. Только 10% котов, которые узнали голос человека, решили хоть как-то на это отреагировать: шевельнуть хвостом, мяукнуть или иным образом показать свою заинтересованность,
– уточнил эксперт.
Какие проблемы могут скрываться за внезапным "усатым игнором"?
- Если кот раньше был общительным, но внезапно начал игнорировать хозяина, причиной может быть стресс. Его провоцируют изменения в доме, появление новых животных или людей, переезд или нарушение привычного режима.
- Еще одна причина – страх. Напуганное животное часто избегает контакта, чтобы чувствовать себя в безопасности, особенно если ассоциирует человека с неприятным опытом, например лечением.
- Иногда отчужденность сигнализирует о болезни. Боль, слабость или дискомфорт могут заставить кота вести себя замкнуто. У старших животных причиной также могут быть ухудшение слуха, зрения или когнитивные изменения. В таких случаях ветеринары советуют не медлить с осмотром.
- Специалисты отмечают: если поведение кота резко изменилось, важно исключить медицинские проблемы и устранить возможные источники стресса.