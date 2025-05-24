Реакция пушистика на прием у ветеринара стала вирусной в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @little.orange.kitty.

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На обнародованных кадрах испуганный кот попытался "стать невидимым" в ветеринарной клинике. Он уткнулся носиком в стену и делал, что его здесь нет. Будто надеясь, что если не смотреть, то и он будет незамеченным.

После того, как хозяйка кота опубликовала видео в сети, пушистик стал звездой. Видео, на котором он пытается избежать приема у ветеринара, спрятавшись лицом в стену, за короткое время собрало более 600 тысяч просмотров и десятки тысяч комментариев.

Владелец рассказал, что кот самостоятельно вышел из переноски и не проявлял агрессии. Он просто выбрал угол для "драматического момента". Несмотря на стресс, Беллини чувствовал себя хорошо как до, так и после визита.

Он просто очень чувствителен к врачам. Но он в безопасности, и его любят,

– уточнила автор видео.

Поведение котика на приеме у ветеринара насмешило сеть: смотрите видео

Реакция сети

Пользователи сети пережили смешанные чувства, оставляя как сочувственные, так и юмористические комментарии. В частности:

"Здесь нет никакого кота. Ветеринар может идти";

"Если бы стена была покрашена в рыжий, у него бы все получилось".

Тем временем в Таиланде задержали кота, который укусил полицейских. Его доставили в участок, где копы взяли отпечатки лап кота, прежде чем вернуть его владельцу.