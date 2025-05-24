Реакція пухнастика на прийом у ветеринара стала вірусною у мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @little.orange.kitty.

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На оприлюднених кадрах переляканий кіт спробував "стати невидимим" у ветеринарній клініці. Він уткнувся носиком у стіну і удавав, що його тут немає. Ніби сподіваючись, що якщо не дивитися, то і він буде непоміченим.

Після того, як господарка кота опублікувала відео у мережі, пухнастик став зіркою. Відео, на якому він намагається уникнути прийому у ветеринара, сховавшись обличчям у стіну, за короткий час зібрало понад 600 тисяч переглядів і десятки тисяч коментарів.

Власник розповів, що кіт самостійно вийшов із переноски й не проявляв агресії. Він просто вибрав кут для "драматичного моменту". Попри стрес, Белліні почувався добре як до, так і після візиту.

Він просто дуже чутливий до лікарів. Але він у безпеці, і його люблять,

– уточнила авторка відео.

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Реакція мережі

Користувачі мережі пережили змішані почуття, залишаючи як співчутливі, так і гумористичні коментарі. Зокрема:

"Тут немає ніякого кота. Ветеринар може йти";

"Якби стіна була пофарбована в рудий, у нього б усе вийшло".

Тим часом у Таїланді затримали кота, який вкусив поліцейських. Його доставили у відділок, де копи взяли відбитки лап кота, перш ніж повернути його власнику.