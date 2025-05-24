Більше про це розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська на своїй сторінці у фейсбуці, передає 24 Канал.

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На щастя, пташеня швидко знайшли та врятували. Лише 23 травня йому виповнилося 2 тижні, а відтак це – найменше пташеня Одарки та Грицика.

Як стався інцидент

Надзвичайна подія відбулася 23 травня. О 12-й годині дня всі п'ятеро лелеченят лежали у купці поруч із батьком. Згодом Грицик взяв у дзьоба найменше з них і кинув на край гнізда. Потім лелека знову підняв пташеня, полетів із ним і відніс на землю. За хвилину Грицик повернувся до решти дітей.

23 травня в гнізді Грицика та Одарки сталося прогнозоване науковцями, але геть неочікуване глядачами: у гнізді лишилося четверо лелеченят із п'яти. До цього ніколи не можна бути готовими емоційно, але треба розуміти, що це дика природа, за якою ми тільки спостерігаємо й не можемо втручатися,

– написала Саражинська.

Лелеки можуть позбуватися своїх пташенят з декількох причин. Зокрема:

Якщо їжі не вистачає, лелекам доводиться зменшувати кількість пташенят, щоб вижили хоча б кілька.

Якщо пташеня слабке, хворе, травмоване, то лелеки можуть його викинути з гнізда, щоб не витрачати ресурси даремно.

Коли люди торкаються гнізда або пташенят, батьки іноді втрачають інстинктивний зв'язок з малюками через зміну запаху або стрес.



Грицик викинув з гнізда найменше пташеня / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Саражинської

Що тепер буде з Катрусею

Катрусю знайшов один із засновників Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло. Наразі пташеня годують та надають необхідну допомогу. Чи повернеться лелеченя до дикої природи – поки невідомо.

Катруся снідає: дивіться відео