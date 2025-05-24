Больше об этом рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал.

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К счастью, птенца быстро нашли и спасли. Только 23 мая ему исполнилось 2 недели, а затем это – самый маленький птенец Одарки и Грицика.

Как произошел инцидент

Чрезвычайное происшествие произошло 23 мая. В 12 часов дня все пятеро аистят лежали в кучке рядом с отцом. Впоследствии Грицик взял в клюв самого маленького из них и и бросил на край гнезда. Затем аист снова поднял птенца, полетел с ним и отнес на землю. Через минуту Грицик вернулся к остальным детям.

23 мая в гнезде Грицика и Одарки произошло прогнозируемое учеными, но совершенно неожиданное для зрителей: в гнезде осталось четверо аистят из пяти. К этому никогда нельзя быть готовыми эмоционально, но надо понимать, что это дикая природа, за которой мы только наблюдаем и не можем вмешиваться,

– написала Саражинская.

Аисты могут избавляться от своих птенцов по нескольким причинам. В частности:

Если еды не хватает, аистам приходится уменьшать количество птенцов, чтобы выжили хотя бы несколько.

Если птенец слабый, больной, травмированный, то аисты могут его выбросить из гнезда, чтобы не тратить ресурсы зря.

Когда люди касаются гнезда или птенцов, родители иногда теряют инстинктивную связь с малышами из-за изменения запаха или стресса.



Грицик выбросил из гнезда самого маленького птенца / Фото с фейсбук-страницы Ирины Саражинской

Что теперь будет с Катюшей

Катрусю нашел один из основателей Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло. Сейчас птенца кормят и оказывают необходимую помощь. Вернется ли аистенок в дикую природу – пока неизвестно.

Катя завтракает: смотрите видео