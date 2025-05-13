Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный природный парк "Пирятинский".

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Как сообщили представители Национального природного парка "Пирятинский", последний птенец появился на свет после обеда 9 мая. Заметим, что первый птенец вылупился 6 мая, второй – 7 мая.

Поздравляем Грицика и Одарку с появлением птенцов! Откладывание пяти яиц длилось 8 суток, а вот вылупление заняло всего 2,5 суток. Это – результат удивительной синхронизации, которая является важным биологическим приспособлением. Благодаря ей птенцы появляются почти одновременно и имеют равные шансы на выживание,

– отметили представители парка.

У пары аистов Грицика и Одарки вылупились все птенцы: смотрите видео

Как назвали птенцов

В этом году нацпарк выдвинул интересную идею, предложив подписчикам самостоятельно выбрать имена для всех птенцов. Согласно условиям, побеждало то имя, за которое больше всего задонатили на нужды ВСУ.

Подписчики выбрали такие варианты:

Миннехаха,

Ирпень,

Джессика,

Лесик,

Катря.

В то же время исследовательница Ирина Саражинская отметила, что пол и имена птенцов являются условными, ведь в таком возрасте невозможно сказать, где мальчик, а где девочка.

Стоит знать! Птенцы аистов обычно живут с родителями примерно 60 – 70 дней, то есть 2 – 2,5 месяца после вылупления. За это время они полностью растут, учатся летать и добывать пищу.