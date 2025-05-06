Скоро на свет появится новая жизнь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на стрим на YouTube-канале под названием "Лелека Грицько".

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Птенцы уже подают голос

Первое в этом году яйцо в гнезде аистов Грицика и Одарки появилось в начале марта. Впоследствии Одарка снесла еще 4 яйца.

По состоянию на 6 мая продолжается 34-й день насиживания. Ночью, когда новый избранник Одарки высиживал кладку, из-под яиц раздался тихий писк.

На видео видно, что Грицик оперативно среагировал и сразу поднялся, чтобы проверить. После этого он начал поправлять кладку клювом.

Птенцы Грицика и Одарки подают голос из яиц: смотрите видео

Аисты по очереди высиживают будущее потомство, меняясь каждые несколько часов. Кроме этого, они заботливо проветривают кладку, разрыхляют подстилку, осуществляют ее дренаж клювом, переворачивают и перемещают яйца, двигая их.

Исследовательница птиц Ирина Саражинская ранее объяснила, что вращение яйца способствует тому, чтобы зародыш был размещен вверху и хорошо обогревался телом родителей. Также таким образом улучшается поступление кислорода и не возникает застоя.

Справка. Напомним, что 22 марта два аиста, за которыми следит вся Украина, вернулись в гнездо в селе Леляки на Полтавщине. Однако впоследствии выяснилось, что вместо Грицька там поселился новый самец, которого зрители ютуб-канала назвали Грициком.