Скоро на світ з'явиться нове життя. Про це пише 24 Канал із посиланням на стрім на YouTube-каналі під назвою "Лелека Грицько".

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Пташенята вже подають голос

Перше цього року яйце у гнізді лелек Грицика та Одарки з'явилося на початку березня. Згодом Одарка знесла ще 4 яйця.

Станом на 6 травня триває 34-ий день насиджування. Уночі, коли новий обранець Одарки висиджував кладку, з-під яєць роздався тихий писк.

На відео видно, що Грицик оперативно зреагував та одразу піднявся, щоб перевірити. Після цього він почав поправляти кладку дзьобом.

Пташенята Грицика та Одарки подають голос з яєць: дивіться відео

Лелеки по черзі висиджують майбутнє потомство, міняючись щокілька годин. Крім цього, вони турботливо провітрюють кладку, розпушують підстилку, здійснюють її дренаж дзьобом, перевертають та переміщують яйця, рухаючи їх.

Дослідниця птахів Ірина Саражинська раніше пояснила, що обертання яйця сприяє тому, щоб зародок був розміщений вгорі та добре обігрівався тілом батьків. Також таким чином покращується надходження кисню і не виникає застою.

Довідка. Нагадаємо, що 22 березня два лелеки, за якими слідкує вся Україна, повернулися у гніздо в селі Леляки на Полтавщині. Однак згодом з'ясувалося, що до замість Грицька там оселився новий самець, якого глядачі ютуб-каналу назвали Грициком.