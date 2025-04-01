Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на стрім на YouTube-каналі під назвою "Лелека Грицько".

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Що відомо про зіркову родину лелек

22 березня українців зачарувала новина про повернення лелек у селі Леляки на Полтавщині. Спершу думали, що до гнізда прилетів Грицько, але згодом з'ясувалося, що це була його партнерка Одарка. Українці у коментарях тішилися та з цікавістю спостерігали за парою.

Проте потім наукові співробітники заявили, що Одарка почала гніздуватися з іншим лелекою, якого у парку Пирятинський назвали Грицик. Українці у коментарях до стріму висловлюють переживання за Грицька, з яким Одарка жила раніше, і не розуміють, чому вона вирішила гніздуватися з новим лелекою.

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У гнізді з'явилося яйце

І от в останні дні березня у гнізді лелек з'явилося яйце. Наразі турботливі батьки стежать, аби з ним все було добре, до облаштовуючи гніздо.

Варто знати! Лелеки зазвичай відкладають 3 – 5 яєць у кладці, хоча кількість може варіюватися від 2 до 7. Яйця висиджують обидва батьки протягом 32 – 34 днів, після чого вилуплюються пташенята.

Зауважимо, що торік – 4 травня 2024 року – у лелечій сім'ї Грицька та Одарки вилупилося перше пташеня. Ще 4 пташеня вилупилися пізніше.