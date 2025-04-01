Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на стрим на YouTube-канале под названием "Аист Грицько".

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Что известно о звездной семье аистов

22 марта украинцев очаровала новость о возвращении аистов в селе Леляки на Полтавщине. Сначала думали, что к гнезду прилетел Грицько, но впоследствии выяснилось, что это была его партнерша Одарка. Украинцы в комментариях радовались и с интересом наблюдали за парой.

Однако затем научные сотрудники заявили, что Одарка начала гнездиться с другим аистом, которого в парке Пирятинский назвали Грицик. Украинцы в комментариях к стриму выражают переживания за Грицько, с которым Одарка жила раньше, и не понимают, почему она решила гнездиться с новым аистом.

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В гнезде появилось яйцо

И вот в последние дни марта в гнезде аистов появилось яйцо. Сейчас заботливые родители следят, чтобы с ним все было хорошо, к обустраивая гнездо.

Стоит знать! Аисты обычно откладывают 3 – 5 яиц в кладке, хотя количество может варьироваться от 2 до 7. Яйца высиживают оба родителя в течение 32 – 34 дней, после чего вылупляются птенцы.

Заметим, что в прошлом году – 4 мая 2024 года – в аистовой семье Григория и Одарки вылупился первый птенец. Еще 4 птенца вылупились позже.