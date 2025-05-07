Первый птенец появился на свет 6 мая в 23:16, а второй – 7 мая в 07:00. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Аисты Грицько и Одарка".
Смотрите также Самый старший в мире пингвин отпраздновал день рождения: милые фото именинника
Одарка и Грицик стали родителями
Еще прошлой ночью птенцы начали подавать голос из яиц, а менее чем через сутки из них появилась новая жизнь. Первого аиста пользователи назвали Миннехахой.
Грицик подтанцовывал правой лапкой от удовольствия,
– пишут в канале "Аисты Грицько и Одарка".
Появление первого птенца: смотрите видео
Чтобы накормить малышей, Грицик прилетел с соломкой и червяками. Пока он учил маленького есть, вылупился второй аистенок.
Одарка принесла подстилку и тоже пыталась покормить малышей. Малыши начали есть около 9 утра.
Сейчас в гнезде осталось еще 3 яйца, которые ожидают вылупления. В двух из них уже появились дырочки.
Справка. Напомним, что эти аисты гнездятся на территории национального природного парка "Пирятинский" в Полтавской области.