Первый птенец появился на свет 6 мая в 23:16, а второй – 7 мая в 07:00. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Аисты Грицько и Одарка".

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Одарка и Грицик стали родителями

Еще прошлой ночью птенцы начали подавать голос из яиц, а менее чем через сутки из них появилась новая жизнь. Первого аиста пользователи назвали Миннехахой.

Грицик подтанцовывал правой лапкой от удовольствия,

– пишут в канале "Аисты Грицько и Одарка".

Появление первого птенца: смотрите видео

Чтобы накормить малышей, Грицик прилетел с соломкой и червяками. Пока он учил маленького есть, вылупился второй аистенок.

Одарка принесла подстилку и тоже пыталась покормить малышей. Малыши начали есть около 9 утра.

Сейчас в гнезде осталось еще 3 яйца, которые ожидают вылупления. В двух из них уже появились дырочки.

Справка. Напомним, что эти аисты гнездятся на территории национального природного парка "Пирятинский" в Полтавской области.