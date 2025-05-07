Перше пташеня зʼявилося на світ 6 травня о 23:16, а друге – 7 травня о 07:00. Про це пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Лелеки Грицько та Одарка".

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Одарка та Грицик стали батьками

Ще минулої ночі пташенята почали подавати голос з яєць, а менш ніж через добу з них з'явилося нове життя. Перше лелеченя користувачі назвали Міннехахою.

Грицик підтанцьовував правою лапкою від задоволення,

– пишуть у каналі "Лелеки Грицько та Одарка".

Поява першого пташеняти: дивіться відео

Щоб нагодувати малечу, Грицик прилетів з соломкою та черв'яками. Поки він вчив маленького їсти, вилупилось друге лелеченя.

Одарка принесла підстилку та теж намагалась погодувати малят. Малеча почала їсти близько 9 ранку.

Наразі у гнізді залишилося ще 3 яйця, які очікують на вилуплення. У двох з них вже з'явилися дірочки.

Довідка. Нагадаємо, що ці лелеки гніздують на території національного природного парку "Пирятинський" у Полтавській області.