Перше пташеня зʼявилося на світ 6 травня о 23:16, а друге – 7 травня о 07:00. Про це пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Лелеки Грицько та Одарка".
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Одарка та Грицик стали батьками
Ще минулої ночі пташенята почали подавати голос з яєць, а менш ніж через добу з них з'явилося нове життя. Перше лелеченя користувачі назвали Міннехахою.
Грицик підтанцьовував правою лапкою від задоволення,
– пишуть у каналі "Лелеки Грицько та Одарка".
Поява першого пташеняти: дивіться відео
Щоб нагодувати малечу, Грицик прилетів з соломкою та черв'яками. Поки він вчив маленького їсти, вилупилось друге лелеченя.
Одарка принесла підстилку та теж намагалась погодувати малят. Малеча почала їсти близько 9 ранку.
Наразі у гнізді залишилося ще 3 яйця, які очікують на вилуплення. У двох з них вже з'явилися дірочки.
Довідка. Нагадаємо, що ці лелеки гніздують на території національного природного парку "Пирятинський" у Полтавській області.