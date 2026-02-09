Водночас раптове відчуження інколи може сигналізувати про стрес або проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє Cats.com.

Чому кіт не йде, коли ви його кличете?

Коти – природно незалежні тварини, і їхні соціальні потреби значно відрізняються від людських. Через це вони не завжди прагнуть уваги, навіть якщо господар очікує активнішого контакту.

Велику роль відіграє характер тварини. Деякі коти від природи більш відсторонені й цілком задоволені мінімальним спілкуванням. Якщо така поведінка була завжди, хвилюватися не варто.

Також важлива рання соціалізація. Якщо кошеня не мало достатнього позитивного контакту з людьми у перші тижні життя, у дорослому віці воно може уникати спілкування або навіть боятися людини.

За словами фахівця із поведінки тварин Джексон Ґелаксі, кішки іноді свідомо обирають усамітнення. Пухнастики можуть сидіти біля вікна, заховатися у своєму куточку й не реагувати на господаря. І навіть якщо ви кілька разів покличете їх на ім'я, відповіддю часто буде тиша.

Наукове пояснення цьому феномену дали ще у 2013 році вчені з Токійського університету. Дослідження підтвердило: коти дійсно розпізнають голос свого власника.

Але найцікавіше інше. Лише 10% котів, які впізнали голос людини, вирішили хоч якось на це відреагувати: ворухнути хвостом, нявкнути чи іншим чином показати свою зацікавленість,

– уточнив експерт.

Які проблеми можуть приховуватися за раптовим "вусатим ігнором"?