До списку увійшли п’ять собак, відомих високим інтелектом і бажанням працювати з людиною, пише Study Finds.

Які породи найслухняніші?

Бордер-колі вважають однією з найрозумніших і найслухняніших порід у світі. Ці собаки швидко засвоюють нові команди та здатні виконувати складні завдання. Саме тому вони часто беруть участь у спортивних змаганнях з аджиліті, пастуших випробуваннях та інших дисциплінах.

Експерти зазначають, що бордер-колі мають виняткову здатність концентруватися на роботі. Вони легко навчаються і можуть виконувати десятки команд, якщо отримують достатньо фізичної та розумової активності.

Однак через високий рівень енергії таким собакам потрібні регулярні тренування та активні прогулянки.

Бордер-колі / Фото Canva

Пуделі часто асоціюються з декоративними собаками, однак насправді це дуже розумна і слухняна порода. Вони відомі своєю відданістю господарю та бажанням догодити. Завдяки цим якостям пуделі швидко освоюють нові команди та трюки.

Кінологи зазначають, що пуделі відмінно проявляють себе у змаганнях із дресування та навіть пошукових роботах. Вони активні, уважні та легко навчаються, що робить їх популярними серед власників собак. Крім того, ця порода майже не линяє, що є додатковою перевагою для багатьох сімей.

Пудель / Фото Canva

Золотисті ретривери відомі дружнім характером і високим інтелектом. Вони легко навчаються, добре сприймають команди та прагнуть співпрацювати з людьми. Саме тому їх часто використовують як службових собак або собак-помічників.

Ця порода також чудово підходить для сімей із дітьми. Ретривери терплячі, лагідні та добре соціалізуються. Поєднання доброзичливості та здатності до навчання робить їх одними з найпопулярніших собак у світі.

Золотистий ретривер / Фото Canva

Добермани мають репутацію сильних охоронців, однак вони також надзвичайно слухняні. Ці собаки швидко реагують на команди господаря і здатні запам’ятовувати нові команди буквально за кілька повторень.

Експерти зазначають, що добермани можуть виконувати команди з першої спроби приблизно у 95% випадків. Вони віддані своїй родині, мають сильний захисний інстинкт і добре піддаються дресуванню. Проте таким собакам потрібні регулярні фізичні та розумові навантаження.

Доберман / Фото Canva

Німецькі вівчарки давно відомі як службові собаки поліції та армії. Їх високо цінують за інтелект, дисциплінованість і здатність швидко навчатися. Саме ці якості роблять породу однією з найслухняніших.

Вівчарки дуже віддані господарю та добре реагують на тренування. Вони можуть виконувати складні завдання, включаючи пошуково-рятувальні операції та роботу з правоохоронцями. При правильному вихованні це також віддані та надійні сімейні собаки.

Німецька вівчарка / Фото Canva

Характер і поведінка собаки значною мірою залежать від того, як її виховують у перші місяці та роки життя. Саме правильне ставлення господаря формує слухняність, довіру та спокійний темперамент тварини.

Експерти наголошують, що під час виховання собак власники часто припускаються серйозних помилок, які можуть зіпсувати поведінку улюбленця. Однією з найпоширеніших є покарання собаки після того, як вона вже виконала команду або підійшла до господаря. У такому випадку тварина може пов’язати покарання саме з підходом до людини та надалі просто ігноруватиме її поклики.

Ще одна помилка – відсутність чітких правил у домі. Якщо сьогодні щось дозволено, а завтра за це карають, собака починає відчувати стрес і перестає розуміти, як поводитися правильно.

Також кінологи радять не повторювати одну й ту саму команду багато разів поспіль. Тварина звикає, що виконувати її одразу не обов’язково, і перестає реагувати на команди господаря.

Неправильним підходом вважається і надмірна м’якість, коли власники взагалі не займаються дресируванням. Без навчання навіть дружня собака може вирости некерованою.

Ще одна поширена помилка – ігнорування раннього виховання, адже основи поведінки формуються ще у щенячому віці. Якщо пропустити цей період, виправити звички дорослого пса буде значно складніше.

Фахівці кажуть, що терпіння, послідовність і чіткі правила – головні умови правильного виховання. Саме вони допомагають виростити слухняного і врівноваженого чотирилапого друга.