Водночас кінолог визнає, що причина може бути не лише в породі, а й у неправильному вихованні, пише Mirror.

Які породи собак мають жахливий характер?

Собаки вважаються одними з найулюбленіших домашніх тварин у світі. Їх часто називають "найкращими друзями людини" через відданість і здатність легко ставати частиною родини.

Однак вибір породи може бути непростим. Майбутні власники зазвичай враховують багато факторів – розмір тварини, рівень активності, складність догляду та інші особливості.

Британський спеціаліст із поведінки собак Вілл Атертон поділився своїми спостереженнями щодо популярних порід. У відео, опублікованому в TikTok, він заявив, що деякі з найпопулярніших улюбленців можуть мати чимало проблем із поведінкою.

За словами експерта, у своїй роботі він регулярно отримує прохання про допомогу від власників різних собак. З часом він помітив, що певні породи з’являються у таких зверненнях особливо часто.

Зокрема, кінолог назвав три породи, з якими він найчастіше стикається у своїй практиці:

такса

бордер-колі

німецька вівчарка

За словами Атертона, саме власники цих собак найчастіше звертаються по допомогу через поведінкові проблеми.

@iamwillatherton Which popular dog breeds are the worst behaved? This might surprise you. The three breeds I get asked for help with the most are: Dachshunds. Border Collies. German Shepherds. Now here's the real question… Is that because they're badly behaved? Or is it because they're extremely popular - so there are simply more of them? Dachshunds are bold, stubborn little hunters. Border Collies are intense, driven working dogs. German Shepherds are powerful, intelligent and highly responsive to their environment. All three are brilliant breeds. But they're also breeds that need structure, clarity and leadership. Without that, behaviour problems show up fast. So what do you think? Is it popularity… Or are some breeds genuinely more prone to problem behaviour? Let me know in the comments and I'll answer properly in a future video. #dogtraining #dogtrainer #dogtrainingtips #leadershipislove #dogbreeds

Водночас кінологи центру Dred Dog, кажуть, що "злюками" зазвичай є невеликі собачки.

Маленька собака живе у світі, де майже все навколо значно більше за неї. Великі люди, великі собаки, гучні звуки та постійна увага можуть викликати у тварини відчуття загрози,

– пояснюють експерти.

Часто маленьких собак беруть на руки без попередження, гладять без дозволу або дозволяють їм поводитися так, як ніколи не дозволили б великій собаці. Наприклад, гарчати чи кидатися на людей. З часом така поведінка може перетворитися на своєрідну стратегію захисту. Собака починає голосно гавкати або гарчати, щоб відлякати те, що її лякає.

Кінологи також зазначають, що дрібні породи часто отримують менше тренувань і соціалізації. Їх частіше жаліють, ніж навчають правилам поведінки.

Чому популярні собаки можуть мати проблемну поведінку?

Водночас експерт підкреслює, що це не означає, що ці породи "погані". Він ставить питання: чи справді ці собаки більш схильні до проблемної поведінки, чи причина в їхній популярності. Адже логічно, що чим більше людей заводять певну породу, тим частіше спеціалісти отримують звернення саме щодо неї. Тому ймовірно, що справа може бути в поєднанні двох факторів – популярності породи та її характерних особливостей.

Під відео кінолога користувачі активно обговорювали цю тему. Деякі власники погодилися з його спостереженнями.

Наприклад, одна жінка написала, що має таксу і вважає цю породу дуже розумною, але водночас складною. За її словами, ці собаки можуть бути чудовими компаньйонами, але лише якщо приділяти багато часу їхньому вихованню.

Інші коментатори наголосили, що головна проблема полягає не в породі. На їхню думку, труднощі з поведінкою виникають тоді, коли власники не враховують потреби тварини або не займаються її навчанням.

Чи можна змінити характер собаки?