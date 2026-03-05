Водночас ветеринари та заводчики попереджають про специфічні потреби та проблеми зі здоров’ям, які характерні для цієї породи, пише Study Finds.

Чому французькі бульдоги є такими популярними?

За даними міжнародних рейтингів популярності, французький бульдог стабільно входить до топ-5 найпоширеніших порід у багатьох країнах світу. У США, наприклад, ця порода довго була серед найпопулярніших, випереджаючи навіть доберманів та інших традиційних фаворитів.

Експерти з розведення собак відзначають, що саме поєднання універсальних рис робить французьких бульдогів улюбленцями сімейних домівок.

Ветеринари пояснюють: "Ці собаки дуже адаптивні до життя в умовах квартири, мають спокійний темперамент та відмінно ладнають з дітьми й іншими тваринами". Крім того, їхній невеликий розмір і "компактна мускулатура" роблять французьких бульдогів зручними для містян, які шукають собаку, що не потребує великих фізичних навантажень.

Серед власників також популярна думка, що французькі бульдоги мають "унікальну комбінацію жвавості та лояльності", адже вони здатні бути активними грайливими друзями вдома, але не нав’язливо вимогливі до прогулянок чи тривалих тренувань.

Однак ветеринари попереджають про небезпеку

Французькі бульдоги відомі своїм доброзичливим і врівноваженим характером. Ветеринари навіть зазначають, що "вони рідко гавкають без причини", що робить їх особливо привабливими для мешканців багатоквартирних будинків.

Однак, попри численні переваги, порода має і свої специфічні особливості здоров’я. За словами доктора Анварі, через характерну коротку морду (брахіцефалічну будову) деякі французькі бульдоги можуть мати проблеми з диханням, особливо в спеку або під час активних вправ. Також у породи є схильність до певних ортопедичних проблем та алергій.

Я розумію їхню привабливість, справді розумію. Вони такі дорогоцінні маленькі створіння, але, о Боже мій, як ветеринар, який лікував французьких бульдогів, я знаю, що вони приходять до клініки з усіма хронічними проблемами,

– сказав Анварі.

Експерт радить потенційним власникам зважити всі "за" і "проти", перш ніж завести французького бульдога, оскільки догляд за ними може вимагати спеціальних умов та уваги до здоров’я.

Що потрібно знати про життя з французьким бульдогом?