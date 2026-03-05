В то же время ветеринары и заводчики предупреждают о специфических потребностях и проблемах со здоровьем, которые характерны для этой породы, пишет Study Finds.

Почему французские бульдоги являются такими популярными?

По данным международных рейтингов популярности, французский бульдог стабильно входит в топ-5 самых распространенных пород во многих странах мира. В США, например, эта порода долго была среди самых популярных, опережая даже доберманов и других традиционных фаворитов.

Эксперты по разведению собак отмечают, что именно сочетание универсальных черт делает французских бульдогов любимцами семейных домов.

Ветеринары объясняют: "Эти собаки очень адаптивны к жизни в условиях квартиры, имеют спокойный темперамент и отлично ладят с детьми и другими животными". Кроме того, их небольшой размер и "компактная мускулатура" делают французских бульдогов удобными для горожан, которые ищут собаку, не требующую больших физических нагрузок.

Среди владельцев также популярно мнение, что французские бульдоги имеют "уникальную комбинацию живости и лояльности", ведь они способны быть активными игривыми друзьями дома, но не навязчиво требовательны к прогулкам или длительным тренировкам.

Однако ветеринары предупреждают об опасности

Французские бульдоги известны своим дружелюбным и уравновешенным характером. Ветеринары даже отмечают, что "они редко лают без причины", что делает их особенно привлекательными для жителей многоквартирных домов.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, порода имеет и свои специфические особенности здоровья. По словам доктора Анвари, из-за характерной короткой морды (брахицефалического строения) некоторые французские бульдоги могут иметь проблемы с дыханием, особенно в жару или во время активных упражнений. Также у породы есть склонность к определенным ортопедическим проблемам и аллергиям.

Я понимаю их привлекательность, действительно понимаю. Они такие драгоценные маленькие создания, но, о Боже мой, как ветеринар, который лечил французских бульдогов, я знаю, что они приходят в клинику со всеми хроническими проблемами,

– сказал Анвари.

Эксперт советует потенциальным владельцам взвесить все "за" и "против", прежде чем завести французского бульдога, поскольку уход за ними может требовать специальных условий и внимания к здоровью.

Что нужно знать о жизни с французским бульдогом?