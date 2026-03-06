В то же время кинолог признает, что причина может быть не только в породе, но и в неправильном воспитании, пишет Mirror.

Какие породы собак имеют ужасный характер?

Собаки считаются одними из самых любимых домашних животных в мире. Их часто называют "лучшими друзьями человека" из-за преданности и способности легко становиться частью семьи.

Однако выбор породы может быть непростым. Будущие владельцы обычно учитывают много факторов – размер животного, уровень активности, сложность ухода и другие особенности.

Британский специалист по поведению собак Уилл Атертон поделился своими наблюдениями относительно популярных пород. В видео, опубликованном в TikTok, он заявил, что некоторые из самых популярных любимцев могут иметь немало проблем с поведением.

По словам эксперта, в своей работе он регулярно получает просьбы о помощи от владельцев различных собак. Со временем он заметил, что определенные породы появляются в таких обращениях особенно часто.

В частности, кинолог назвал три породы, с которыми он чаще всего сталкивается в своей практике:

такса

бордер-колли

немецкая овчарка

По словам Атертона, именно владельцы этих собак чаще всего обращаются за помощью из-за поведенческих проблем.

Популярные породы собак с проблемным поведением. Смотрите видео Уилла Атертона

@iamwillatherton Какие популярные породы собак ведут себя хуже всего? Это может вас удивить. Три породы, с которыми меня чаще всего просят о помощи, это: Таксы. Бордер-колли. Немецкие овчарки. А теперь вот настоящий вопрос... Это потому, что они плохо себя ведут? Или потому что они чрезвычайно популярны - поэтому их просто больше? Таксы - смелые, упрямые маленькие охотники. Бордер-колли - напряженные, рабочие собаки. Немецкие овчарки - мощные, умные и очень чутко реагирующие на окружающую среду. Все три - блестящие породы. Но это также породы, которым нужна структура, четкость и лидерство. Без этого, проблемы с поведением проявляются быстро. Так что вы думаете? Это популярность... Или некоторые породы действительно более склонны к проблемному поведению? Дайте мне знать в комментариях, и я отвечу должным образом в одном из будущих видео. #дрессировка собак #дрессировщик собак #дрессировщик собак #советы по дрессировке собак #leadershipislove #собачьипороды ♬ оригинальный звук - Will Atherton (MSc)

В то же время кинологи центра Dred Dog, говорят, что "злюками" обычно являются небольшие собачки.

Маленькая собака живет в мире, где почти все вокруг значительно больше нее. Большие люди, большие собаки, громкие звуки и постоянное внимание могут вызвать у животного ощущение угрозы,

– объясняют эксперты.

Часто маленьких собак берут на руки без предупреждения, гладят без разрешения или позволяют им вести себя так, как никогда не позволили бы большой собаке. Например, рычать или бросаться на людей. Со временем такое поведение может превратиться в своеобразную стратегию защиты. Собака начинает громко лаять или рычать, чтобы отпугнуть то, что ее пугает.

Кинологи также отмечают, что мелкие породы часто получают меньше тренировок и социализации. Их чаще жалеют, чем обучают правилам поведения.

Почему популярные собаки могут иметь проблемное поведение?

В то же время эксперт подчеркивает, что это не означает, что эти породы "плохие". Он задает вопрос: действительно ли эти собаки более склонны к проблемному поведению, или причина в их популярности. Ведь логично, что чем больше людей заводят определенную породу, тем чаще специалисты получают обращения именно по ней. Поэтому вероятно, что дело может быть в сочетании двух факторов – популярности породы и ее характерных особенностей.

Под видео кинолога пользователи активно обсуждали эту тему. Некоторые владельцы согласились с его наблюдениями.

Например, одна женщина написала, что имеет таксу и считает эту породу очень умной, но в то же время сложной. По ее словам, эти собаки могут быть замечательными компаньонами, но только если уделять много времени их воспитанию.

Другие комментаторы отметили, что главная проблема заключается не в породе. По их мнению, трудности с поведением возникают тогда, когда владельцы не учитывают потребности животного или не занимаются его обучением.

Можно ли изменить характер собаки?