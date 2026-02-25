Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів кінолог Сергій Кузякін.

Чому собака не виконує команди?

Немає емоційного контакту з господарем

Навіть якщо собака знає базові команди, він може їх "ігнорувати", якщо між ним та власником не налагоджений контакт. Щира похвала, спільні ігри та регулярні прогулянки допомагають зміцнити зв’язок і підвищити мотивацію.

Тренування проходило в "тепличних" умовах

Пес може слухатися лише в знайомому, спокійному місці, але повністю "відключатися" на вулиці через шум, запахи чи інших тварин. Щоб цього уникнути, варто поступово ускладнювати умови тренування – починати в спокійному місці й додавати подразники.

Низька мотивація

Якщо винагорода не є достатньо привабливою, собака втрачає інтерес. Смачні ласощі, улюблені іграшки чи емоційна похвала – прості способи зробити команду “цікавішою” для тварини.

Команди "втрачають значення"

Якщо власник занадто часто повторює команди без чіткого наслідку, собака може перестати реагувати на них. Експерт радить вимовляти лише один чіткий сигнал і дочекатися виконання.

Непослідовність господаря

Якщо сьогодні ви дозволили псу скакати на диван, а завтра – забороняєте, тварина просто губиться у правилах. Всі члени родини мають дотримуватися єдиної лінії поведінки.

Стрес або перезбудження

Нові місця, гучні звуки чи присутність інших тварин можуть "вимикати" здатність собаки концентруватися. З такими подразниками працюють поступово, використовують техніки зниження збудження.

Команда не "автоматизована"

Собака може знати команду "лежати", але не розуміти, що її треба виконувати і в парку, і вдома, і на вулиці. Щоб закріпити навичку, повторювати вправи слід у різних ситуаціях і місцях.

Як повернути собаці слухняність?

Кінолог Андрій Довженко зауважує, що ситуації, коли на тренуванні вдома все проходить ідеально, а на вулиці пес "глухне" – це нормально, адже слухняність треба відпрацьовувати в реальних умовах.

Спочатку потрібно почати із "бази". Тобто дуже добре відпрацюйте команди у спокійній обстановці. Згодом почніть додавай подразники – ускладнюй тренування крок за кроком.

Обов'язково використовуйте мотивацію – смаколики, іграшки, похвалу. Важливим у вивченні є використання "контакту", адже собака має дивитися на вас, а не на подразники.

Будьте цікавими для собаки – грайте, спілкуйся, змінюйте інтонацію. Та практикуйте заняття регулярно (10-15 хвилин щодня).

Варто зауважити, що час гри або тренувань із собакою залежить від її віку, темпераменту, здоров’я та породи, варіюючись від кількох хвилин до 30 хвилин або більше.

Наприклад, недостатня гра може призвести до небажаної поведінки, тоді як надмірна активність може викликати виснаження, тому важливий баланс.