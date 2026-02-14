Докторка ветеринарної медицини Ізабель Базен пояснила для American Kennel Club, скільки часу на день собаці потрібно для повноцінної гри та як зрозуміти, чи вистачає їй активності.

Скільки часу для гри необхідно?

Фахівці зазначають, що гра допомагає собаці витрачати фізичну й ментальну енергію. Це особливо важливо, адже тварини з надлишком енергії часто починають шукати власні "розваг", що може призводити до небажаної поведінки – псування речей, надмірного гавкоту або тягнення повідця.

Крім того, спільні ігри зміцнюють зв’язок між собакою та власником. Собаки, які регулярно граються з господарем, зазвичай краще реагують на навчання та охочіше взаємодіють із людиною.

Універсальної норми не існує – усе залежить від віку, темпераменту, здоров’я та породи. Деяким собакам достатньо кількох хвилин активної гри на день, тоді як іншим потрібно до 30 хвилин або більше, залежно від активності та типу занять.

Характер породи також має велике значення для визначення часу ігор, які потребують фізичного навантаження. У Центрі ветеринарної хірургії, онкології та інтенсивної терапії зазначають, що собаки з плоскою мордою (брахіцефали), можуть мати труднощі з диханням і відчувати теплове виснаження, якщо його занадто сильно завантажити під час вправ.

Собакам із довшими мордами, як-от хаскі, зазвичай легше дихати під час високоінтенсивних тренувань.

Експерти радять підлаштовувати гру під конкретну собаку та її реакцію. Важливо не перевтомлювати тварину, адже надмірна активність може призвести до виснаження – баланс є ключовим.

Як зрозуміти, що гри недостатньо?

Ознаки того, що собаці бракує гри:

надлишок енергії та неспокій;

спроби "вигадати" гру самостійно (краде речі, провокує погоню);

підвищена увага до господаря або частіший гавкіт.

Такі сигнали можуть означати, що тварині потрібна додаткова активність і взаємодія.

На час ігор також впливають і прогулянки. Якщо ви подолали із собакою довгу подорож, то тривалість ігор необхідно скоротити. Варто зауважити, що для прогулянок також існують певні правила щодо часу. Як визначити, скільки треба гуляти вашому чотирилапому – читайте в матеріалі 24 Каналу.