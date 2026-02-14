Доктор ветеринарной медицины Изабель Базен объяснила для American Kennel Club, сколько времени в день собаке нужно для полноценной игры и как понять, хватает ли ей активности.
Сколько времени для игры необходимо?
Специалисты отмечают, что игра помогает собаке тратить физическую и ментальную энергию. Это особенно важно, ведь животные с избытком энергии часто начинают искать собственные "развлечений", что может приводить к нежелательному поведению – порчи вещей, чрезмерного лая или таскания поводка.
Кроме того, совместные игры укрепляют связь между собакой и владельцем. Собаки, которые регулярно играют с хозяином, обычно лучше реагируют на обучение и охотнее взаимодействуют с человеком.
Универсальной нормы не существует – все зависит от возраста, темперамента, здоровья и породы. Некоторым собакам достаточно нескольких минут активной игры в день, тогда как другим нужно до 30 минут или более, в зависимости от активности и типа занятий.
Эксперты советуют подстраивать игру под конкретную собаку и ее реакцию. Важно не переутомлять животное, ведь чрезмерная активность может привести к истощению – баланс является ключевым.
Характер породы также имеет большое значение для определения времени игр, которые требуют физической нагрузки. У Центре ветеринарной хирургии, онкологии и интенсивной терапии отмечают, что собаки с плоской мордой (брахицефалы), могут иметь трудности с дыханием и испытывать тепловое истощение, если его слишком сильно загрузить во время упражнений.
Как понять, что игры недостаточно?
Признаки того, что собаке не хватает игры:
- избыток энергии и беспокойство;
- попытки "придумать" игру самостоятельно (ворует вещи, провоцирует погоню);
- повышенное внимание к хозяину или частый лай.
Такие сигналы могут означать, что животному нужна дополнительная активность и взаимодействие.
На время игр также влияют и прогулки. Если вы преодолели с собакой длинное путешествие, то продолжительность игр необходимо сократить.