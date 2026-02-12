Правильный подход и системное обучение помогут превратить хаос у дверей в спокойную встречу. Об этом сообщает кинолог и зоопсихолог Виталий Новиков.

Почему собака может "бросаться" на гостей и как это изменить?

По словам эксперта, лай, прыжки или агрессия при приходе посторонних людей – распространенная проблема, которая может быть связана с территориальностью, страхом или чрезмерной радостью.

Кинолог отмечает: перед началом коррекции важно определить причину реакции.

"Корень проблемы обычно скрывается в том, что ваша собака защищает вас и себя, или она говорит другим гостям и людям, которые звонят, что она у вас главная. То есть она отгоняет чужих людей, говоря: "Пошли прочь отсюда! Гав! Я здесь главная! Гав! Эти люди, которые со мной живут, они слабаки! Гав!" Вот что говорит собака, когда лает на звонок или на гостей", – рассказывает Виталий Новиков.

Поэтому, чтобы это изменить зоопсихолог советует показать животному, что в доме главными являетесь вы. Однако это следует делать не путем команд, техник, вкусностей или отвлечений, а путем уважения.

По словам кинолога, уважение создается только при создании личных границ.

Личные границы – это когда ваша собака пытается понять, кто вы: она подойдет, ударит лапой – вы ее погладите, значит вы слабак; вы ее поругаете – значит вы сильный, главный, командир. Поэтому она так ведет себя и с вашими гостями,

– рассказывает Виталий.

Как приучить собаку не лаять на гостей: смотрите видео Виталия Новикова

А иногда причиной неприятия собакой гостей являются сами владельцы. Так, например, часто люди делают огромную ошибку и гуляют с животным по несколько часов, чтобы потом оно просто легло спать и не мешало.

Однако когда это происходит регулярно, то собака не успевает отдыхать. По словам зоопсихолога Дарьи Поддубной, мы часто гонимся за тем, что "уставшая собака = спокойная собака". И этим же делаем из наших любимцев гиперактивных перевозбужденных собак, которые не могут адекватно реагировать на триггеры, потому что их нервная система истощена.

Из-за того, что четвероногие истощены, но не могут успокоиться, они начинают быстро переутомляться, начинаются первые признаки стресса. Поэтому все реакции становятся острыми, даже то, на что раньше собака не реагировала. Она может начать лаять/кидаться, а финалочкой может начаться вообще агрессия, потому что хроническое переутомление добьет организм окончательно,

– говорит специалист.

Все эти описанные процессы выливаются в такое поведение как тянуть поводок, лаять на все подряд, подбирать, грызть все дома, реагировать ярко на других собак или людей, рычание и лай и т.д.