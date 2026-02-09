Причинами этого могут быть различные факторы и далеко не всегда говорится о невоспитанности собачки. Зато стоит обратить внимание и на собственное поведение рядом с хвостатым другом. Об этом говорится в материале Medium.

Почему ваш пес так сильно тянет поводок во время прогулки?

В большинстве случаев собаки могут слишком сильно тянуть поводок и своих хозяев вместе с ним вовсе не потому, что хотят довести их до бешенства. Этому есть вполне логичные и обоснованные причины.

Речь идет, в частности о том, что им банально никто никогда не объяснил, что именно нужно делать на поводке. Поэтому любимцам просто не хватает обучения. Собака не знает правил – она просто делает то, что делают собаки.

Происходит подобное и потому, что нет четкого, постоянного контакта и общения с владельцем. Если вы игнорируете собаку во время прогулки, она тоже не будет обращать на вас внимания. Надо постоянно поддерживать "разговор" – нельзя просто молчать.

Среди других причин такого безудержного поведения собак на прогулках может быть и то, что собака очень возбуждена и хочет как можно быстрее добраться до чего-то интересного: запаха, другой собаки, человека, птички, белки и тому подобное.

В то же время может быть и наоборот. Так, ваш любимец может испытывать страх и пытаться убежать от чего-то угрожающего: другой собаки, человека, громкой машины, мотоцикла и тому подобное.

Не стоит забывать и о том, что собаки никогда не ходят по прямой. Они идут по носу – отсюда зигзаги, круги, резкие повороты. Люди же хотят двигаться четко по прямой, в этом и заключается потребность порой подстраиваться друг под друга.

Порой собаке просто не хватает времени на свободное исследование окружающего мира. Многие думают, что пес всегда должен быть "при ноге" на коротком 1,2 – 1,8-метровом поводке. Однако иногда дополнительные 30 – 60 см свободы кардинально улучшают поведение на поводке.

К другим причинам, по которым собаки со всей силы тянут поводок, относятся следующие:

оборудование (шлея, ошейник, недоуздок), которое вызывает дискомфорт;

неумение правильно реагировать на натяжение поводка;

слишком большое количество стимулов, из-за чего четверолапый попадает в сенсорный хаос и не может сосредоточиться на вас.

Как отучить собаку от привычки так сильно тянуть поводок?

По словам кинолога и зоопсихолога Виталия Новика, необходимо прежде всего поработать с пониманием собакой вашего авторитета.

Он объяснил пошагово, как помочь этой проблеме. Сначала, ща его рекомендации стоит пойти с собакой на 5-метровом поводке туда, где нет раздражителей, например в лес.

И в этот момент, когда собака 5 метров поводка натягивает более 2 – 3 секунды, сразу подбегайте и говорите "Нет!",

– объяснил кинолог.

В то же время надо топнуть ногой и застыть над четвероногим довольно близко возле него на пару секунд. Виталий Новик уточнил, что подобные действия в дальнейшем надо повторять в случаях подобной реакции пса на раздражители, когда он начинает тянуть поводок.

В дальнейшем надо работать именно с раздражителями, добавил зоопсихолог. То есть когда собака очень бурно реагирует при виде площадки и тянет вас туда, надо становиться между питомцем и площадкой и решительно говорить "Нет!" на провокационные реакции собаки. Такое необходимо повторить 10 – 20 раз, пока пес не перестанет тянуть, считаясь с вашим словом.



Собак стоит научить правильно вести себя во время прогулки на поводке / Фото Unsplash

