Інші – спричиняють отруєння, порізи, опіки та навіть електротравми. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Дивіться також Ці 5 продуктів нізащо не можна класти у годівниці для птахів: нашкодите їм

Які іграшки є найнебезпечнішими?

1. Дрібні м’ячики

Замалі м’ячі легко застрягають у горлі, особливо під час активної гри, і можуть перекрити дихальні шляхи.

2. Дешеві гумові іграшки

Низькоякісна гума швидко ламається, а уламки тварина може проковтнути, що загрожує кишковою непрохідністю.

3. Іграшки з дрібними деталями

Ґудзики, дзвіночки чи декоративні елементи легко відриваються і можуть спричинити задуху або травми шлунка.

4. Саморобні іграшки з ниток, стрічок або пекетів

Нитки або шнури тварини часто ковтають, що може призвести до серйозних проблем із кишківником і навіть операції. Пакети можуть спричинити задуху, а фольга – внутрішні порізи в кишечнику. В жодному разі не бавтеся такими речами з котами й собаками.

5. М’які іграшки з наповнювачем

Якщо шви розходяться, улюбленець може проковтнути наповнювач, що небезпечно для травної системи. Нитки та мішуру тварини й узагалі не можуть виплюнути через особливу будову язика.

Кінологиня Антея також зауважує, що вибір іграшок для собаки напряму залежить від її віку, розвитку та фізіології.

За її словами, неправильний розмір або жорсткість іграшки можуть становити небезпеку для здоров’я тварини – від пошкодження зубів до ризику задухи чи проблем із травленням. Саме тому власникам важливо регулярно оновлювати іграшки разом із віком улюбленця.

Те, що підходить маленькому цуценяті, не можна давати підлітку чи дорослому псу. З часом іграшки потрібно замінювати на більші та міцніші, адже маленькі м’ячики чи кісточки можуть перекрити дихальні шляхи. Крім того, іграшки для цуценят роблять із м’якших матеріалів: підліток або доросла собака легко може їх розірвати, проковтнути шматки або травмуватися. І навпаки – занадто жорсткі іграшки для дорослих собак небезпечні для цуценят, бо можуть пошкодити зуби,

– розповідає кінологиня.

Також фахівчиня зауважує, що іграшки для цуценяти, підлітка і дорослого собаки не можна змішувати. Наприклад, канатик, якими користувалася собака, коли була маленька, не має опинитися разом з іншими забавками, коли вона стала дорослішою.

Іграшки, якими користується ваша собака, можуть виявитися небезпечними: дивіться відео Антеї

Собаки потребують активності, ігор і чогось, що можна гризти. Аби у пащі улюбленця не опинилися улюблені туфлі та меблі, господарям необхідно не забувати поповнювати "іграшковий арсенал" собаки. Пропонуємо підбірку класних і корисних іграшок для собак, які розважать і вашого чотирилапого, і вас.