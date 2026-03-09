Про те, чим небезпечні тюльпани для котів та як уберегти власного улюбленця від загрози, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Актуально Жодних проблем для власника: які породи котів майже не линяють

Як тюльпани наробили шуму в Threads?

Деякі користувачі в мережі ділилися фотографіями яскравих квіткових композицій, поруч з якими красувалися мурчики. Господарі писали навіть і про те, що їхній котик встиг спробувати тюльпани на смак.

Подекуди такі історії викликали замилування, одна з користувачок захоплено розповіла, що квіткове привітання від партнера отримала не лише вона – тюльпани дісталися і її кішці. Втім, реакція мережі не забарилася. У коментарях такий крок осудили, адже квіти можуть зашкодити мурчику.



Користувачі мережі обговорюють шкоду тюльпанів для котів / Скриншт Threads

Так, милі дописи з котиками й квітами перетворювалися на гостре обговорення небезпеки тюльпанів для пухнастиків. Деякі користувачі висловлювалися доволі різко, застерігаючи власників від необдуманих дій. Люди аргументують це токсинами, що містяться ледь не в усіх квітах і можуть завдавати шкоди здоров'ю чотирилапих.



У Threads писали про небезпеку тюльпанів для котів / Скриншот

Небезпека тюльпанів для котів: що кажуть експерти?

Фахівці з Cats.com пояснили, що тюльпани насправді мають у своєму складі отруйні речовини – тюліпаліни A і B. Вони присутні у всіх частинах рослини, однак найбільша концентрація цих токсинів зосереджена в цибулинах, тому саме вони становлять найбільшу небезпеку.

Потрапляння частин цієї рослини в організм може спричинити надмірне слиновиділення, блювання, пронос, слабкість і тремтіння.

Цю тему порушували також у Bild. Там попередили: якщо кішка з'їсть частину тюльпана, це може стати причиною серйозного отруєння. Найчастіше з'являються саме згадані вище симптоми, однак у важких випадках можливі навіть судоми та порушення серцевого ритму, що потребує негайної допомоги ветеринара.



Експерти попередили про небезпеку тюльпанів для котів / Фото Unsplash

Існує помилкова думка, що пелюстки тюльпанів безпечні, адже для людей вони іноді вважаються їстівними та мають легкий солодкуватий смак.

Однак для мурчиків це не так. Через невелику масу тіла вони значно чутливіші до токсинів, тому навіть невелика частина квітки може викликати сильне отруєння.

Небезпечною є навіть вода у вазі, в якій стоять тюльпани, адже у неї також потрапляють токсичні речовини рослини, тому кішкам категорично не можна її пити.

Якщо тварині не надати допомогу, протягом 24 – 48 годин, в улюбленця може розвинутися часткова або повна ниркова недостатність. Без лікування отруєння іноді завершується трагічно.

Як уберегти мурчика від загрози?

Передусім якщо кішка почала гризти тюльпан, її потрібно негайно відвести від рослини. Варто обережно прибрати залишки квітки з рота тварини, щоб вона не проковтнула їх ще більше.

Після цього слід дати кішці свіжу воду, щоб трохи зменшити концентрацію токсинів. Якщо вже з'явилися симптоми, необхідно якнайшвидше звернутися до ветеринара.

Якщо тюльпани ростуть у саду, зазвичай ризик невеликий, адже кішки на вулиці частіше їдять звичайну траву.

Натомість букет у квартирі може становити більшу небезпеку, особливо якщо тварина не має альтернативи, наприклад котячої трави.

Які речі ненавидять коти?