Знання цих нюансів допоможе створити більш комфортне середовище для вашого хвостатого друга, пише Cats.com.

Що ненавидять коти?

Гучні звуки – головний ворог спокою кота

Коти мають дуже чутливий слух, який реагує на різкі та гучні звуки як на потенційну загрозу. Вибухи, грім, сигналізації або навіть раптовий шум пилососа можуть викликати у них страх, паніку або агресію. Тривала дія шумів може призвести до того, що кішка ховатиметься, зіпсує меблі або змінить поведінку.

Що робити: якщо у вашому домі часто лунають гучні звуки, спробуйте облаштувати для кота тихе "безпечне" місце – наприклад, окрему кімнату чи кошик із пледом. Це допоможе пом’якшити реакцію на стрес.

Брудний лоток

Одне з найчастіших джерел роздратування для кішок – неохайність в лотку. На відміну від собак, коти дуже вимогливі до гігієни туалету: вони уникають використання брудного чи переповненого ящика. Така ситуація може спричинити навіть стресовий стан у тварини.

Тому щодня забирайте фекалії, змінюйте підстилку кожні кілька днів і розміщуйте лоток у тихому, недоступному для гучних звуків місці.

Обладнання для лотка, яке коти ненавидять

Сучасні моделі лотків із капюшонами, кришками чи автоматичними пристроями можуть здатися господарям зручними, але часто викликають дискомфорт у самих котів. Господарі інколи не помічають, що такі нововведення дратують тварину через обмежений простір або відчуття "замкненості".

Поряд із "модним" лотком тримайте простий відкритий ящик, щоб котик міг обирати, який йому зручніший.

Неправильне гладження у заборонених зонах

Хоч коти загалом люблять увагу, вони не завжди сприймають її так, як люди. Багато чотирилапих не люблять, коли їм труть живіт або торкаються певних ділянок тіла, особливо якщо це робить незнайома людина.

Щоб уникати стресу, спостерігайте за реакціями вашого улюбленця. Наприклад, якщо він починає махати хвостом, відвертається або ховається – це знак, що йому некомфортно.

Купання

Більшість котів не люблять купання і контакт з водою. Це пов’язано з їхньою еволюційною історією, чутливістю до вологості шерсті та відсутністю початкової звички до водних процедур.

Якщо купання необхідне, робіть це обережно і поступово, використовуючи спеціальні шампуні та теплу воду.

Раптові зміни у житті

Коти дуже цінують постійність і звичні ритуали. Раптові зміни, такі як перестановка меблів, нові люди у домі або зміна графіку годування, можуть викликати тривогу та навіть поведінкові проблеми.

Щоб пом’якшити стрес, вводьте зміни поступово і надавайте коту можливість звикати у своєму темпі.

Яскраві запахи

Через надчутливий нюх коти часто не люблять сильні аромати, навіть якщо вони приємні для людей. Одними з найчастіших неприємних запахів є цитрусові, оцет, деякі аромати ефірних олій, а також різкі побутові хімікати.

Це важливо враховувати під час прибирання, використання ароматизаторів у домашніх умовах.

Невчасна чи недобре приготована їжа

Коти дуже прискіпливо ставляться до якості їжі та води. Нечисті, застарілі або недостатньо свіжі продукти можуть бути для них неприйнятними, що може призвести до відмови харчуватися або навіть проблем зі здоров’ям.

Рекомендується регулярно мити миски, давати свіжу їжу та стежити за водою тварини.

Незнайоме або хаотичне середовище

Переміщення у нові місця або присутність незнайомих запахів і тварин може викликати стрес і тривогу у кота. Через це деякі власники помічають, що їхня кішка ховається або уникає нових людей.

Створіть для кота знайоме, безпечне середовище з його речами – це допоможе зменшити тривожність.

Перетин особистих меж улюбленця

Занадто сильне обіймання або нав’язливі контакти можуть не сподобатися коту, особливо якщо він не знає вас добре. Тварини не люблять, коли їх обмежують у русі або утримують насильно.

Крім того, багато власників часто цілують котів, що начебто заспокоїти їх. Однак, як зазначає фелінолог Соня Вонс, часто такі прості дії можуть закінчитися роздряпаними руками або навіть швами на обличчі.

Пам'ятайте, коти – це інший вид. Це не якась іграшка, не аксесуар, Це справжній хижак, який керується завжди своїми інстинктами. Просто запам'ятайте, як "Отче наш" – перепрошити котів неможливо. Тому коли кіт стресує, він завжди буде керуватися втечею. І те, що ви будете його прижимати, голубити і цілувати… Це на людях не працює, а на котах тим більше,

– сказала експертка.

Як зрозуміти настрій кота?