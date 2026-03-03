Знание этих нюансов поможет создать более комфортную среду для вашего хвостатого друга, пишет Cats.com.

Что ненавидят коты?

Громкие звуки – главный враг спокойствия кота

Коты имеют очень чувствительный слух, который реагирует на резкие и громкие звуки как на потенциальную угрозу. Взрывы, гром, сигнализации или даже внезапный шум пылесоса могут вызвать у них страх, панику или агрессию. Длительное воздействие шумов может привести к тому, что кошка будет прятаться, испортит мебель или изменит поведение.

Что делать: если в вашем доме часто раздаются громкие звуки, попробуйте обустроить для кота тихое "безопасное" место – например, отдельную комнату или корзину с пледом. Это поможет смягчить реакцию на стресс.

Грязный лоток

Один из самых частых источников раздражения для кошек – неряшливость в лотке. В отличие от собак, коты очень требовательны к гигиене туалета: они избегают использования грязного или переполненного ящика. Такая ситуация может вызвать даже стрессовое состояние у животного.

Поэтому ежедневно убирайте фекалии, меняйте подстилку каждые несколько дней и размещайте лоток в тихом, недоступном для громких звуков месте.

Оборудование для лотка, которое коты ненавидят

Современные модели лотков с капюшонами, крышками или автоматическими устройствами могут показаться хозяевам удобными, но часто вызывают дискомфорт у самих котов. Хозяева иногда не замечают, что такие нововведения раздражают животное из-за ограниченного пространства или ощущения "замкнутости".

Рядом с "модным" лотком держите простой открытый ящик, чтобы котик мог выбирать, который ему удобнее.

Неправильное глажение в запрещенных зонах

Хотя коты в целом любят внимание, они не всегда воспринимают его так, как люди. Многие четвероногие не любят, когда им трут живот или касаются определенных участков тела, особенно если это делает незнакомый человек.

Чтобы избежать стресса, наблюдайте за реакциями вашего любимца. Например, если он начинает махать хвостом, отворачивается или прячется – это знак, что ему некомфортно.

Купание

Большинство котов не любят купание и контакт с водой. Это связано с их эволюционной историей, чувствительностью к влажности шерсти и отсутствием изначальной привычки к водным процедурам.

Если купание необходимо, делайте это осторожно и постепенно, используя специальные шампуни и теплую воду.

Внезапные изменения в жизни

Коты очень ценят постоянство и привычные ритуалы. Внезапные изменения, такие как перестановка мебели, новые люди в доме или изменение графика кормления, могут вызвать тревогу и даже поведенческие проблемы.

Чтобы смягчить стресс, вводите изменения постепенно и предоставляйте коту возможность привыкать в своем темпе.

Яркие запахи

Из-за сверхчувствительного обоняния коты часто не любят сильные ароматы, даже если они приятны для людей. Одними из самых частых неприятных запахов являются цитрусовые, уксус, некоторые ароматы эфирных масел, а также резкие бытовые химикаты.

Это важно учитывать во время уборки, использование ароматизаторов в домашних условиях.

Несвоевременная или нехорошо приготовленная пища

Коты очень придирчиво относятся к качеству пищи и воды. Нечистые, устаревшие или недостаточно свежие продукты могут быть для них неприемлемыми, что может привести к отказу питаться или даже проблемам со здоровьем.

Рекомендуется регулярно мыть миски, давать свежую еду и следить за водой животного.

Незнакомая или хаотичная среда

Перемещение в новые места или присутствие незнакомых запахов и животных может вызвать стресс и тревогу у кота. Поэтому некоторые владельцы замечают, что их кошка прячется или избегает новых людей.

Создайте для кота знакомую, безопасную среду с его вещами – это поможет уменьшить тревожность.

Пересечение личных границ любимца

Слишком сильное обнимание или навязчивые контакты могут не понравиться коту, особенно если он не знает вас хорошо. Животные не любят, когда их ограничивают в движении или удерживают насильно.

Кроме того, многие владельцы часто целуют котов, что вроде бы успокоить их. Однако, как отмечает фелинолог Соня Вонс, часто такие простые действия могут закончиться расцарапанными руками или даже швами на лице.

Помните, коты – это другой вид. Это не какая-то игрушка, не аксессуар, Это настоящий хищник, который руководствуется всегда своими инстинктами. Просто запомните, как "Отче наш" – перепрошить котов невозможно. Поэтому когда кот стрессует, он всегда будет руководствоваться бегством. И то, что вы будете его прижимать, ласкать и целовать... Это на людях не работает, а на котах тем более,

– сказала эксперт.

Как понять настроение кота?