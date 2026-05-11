Чотирилапі дизайнери точно знають, чому не місце на ваших поличках. Про причини такої поведінки мурчиків детально розповіли в PetMD. Там також пояснили, як можна знайти з улюбленцем спільну мову й уберегти помешкання від хаосу.

Чому коти так люблять "наводити порядки"?

Це закладено природою

Коти – природжені мисливці. Їх інстинктивно приваблюють предмети, які рухаються або падають. Коли кіт штовхає лапою якусь річ і спостерігає, як вона летить вниз, у нього спрацьовує мисливський азарт.

Саме тому їм так подобається ганятися за комахами, м'ячиками чи інтерактивними іграшками.

Люди самі закріплюють цю поведінку

Багато власників несвідомо заохочують кота продовжувати так робити. Наприклад, коли тварина починає зсувати склянку до краю столу, люди одразу реагують: говорять до кота, дивляться на нього або підбігають рятувати предмет. Кіт швидко розуміє, що таким способом можна привернути увагу господаря.

Коту нудно

Якщо у тварини мало розваг і стимуляції, вона починає шукати собі заняття самостійно. Коти, які довго залишаються без ігор та спілкування, часто перетворюють домашні речі на "іграшки", скидаючи їх на підлогу.

До цього переліку експертка з поведінки тварин Хейлі Бергеланд в статті для Daily Paws додає ще й те, коти загалом обожнюють штовхати, кусати, ганяти та скидати різні предмети, особливо ті, що голосно падають або розбиваються.

Вона також стверджує, що для котів природно підніматися вище, ховатися та оглядати територію зверху. Якщо вдома немає спеціальних комплексів або поличок, тварина починає використовувати столи, стелажі та підвіконня. А речі, які стоять на шляху, легко опиняються на підлозі.

До цього переліку експертка з поведінки тварин Хейлі Бергеланд в статті для Daily Paws додає ще й те, коти загалом обожнюють штовхати, кусати, ганяти та скидати різні предмети, особливо ті, що голосно падають або розбиваються.

Як відучити улюбленця скидати речі?

Перш за все потрібно зрозуміти причину такої поведінки. Варто звернути увагу, коли саме кіт це робить: можливо, коли хоче їсти, нудьгує або намагається привернути увагу.

Також важливо контролювати власну реакцію. Якщо кожного разу ви дивитесь на кота, підходите до нього чи повертаєте предмет на місце – тварина може сприймати це як гру або заохочення. Фахівці водночас рекомендують подбати про таке:

прибрати крихкі речі

Предмети, які легко розбити, краще ставити у недоступні місця – шафи, закриті полиці або подалі від країв столів.

створити коту цікаве середовище

Мурчикам необхідні кігтеточки, іграшки, тунелі, інтерактивні головоломки та місця для лазіння. Високі котячі комплекси або полички біля вікон допомагають тварині витрачати енергію та спостерігати за навколишнім світом.

перемикати увагу

Коли кіт збирається стрибнути на стіл або починає "полювання" на предмети, краще одразу запропонувати йому альтернативу: кинути іграшку, дати ласощі чи зайняти грою. Якщо ваш улюбленець отримує достатньо уваги, активності та розваг, потреба скидати речі зазвичай значно зменшується.

Чому кіт погано поводиться?

Як зазначають на сайті International Cat Care, часом зміни у поведінці кота чи його звичному режимі можуть свідчити про стрес або проблеми зі здоров'ям. Якщо вчасно не звернути увагу на проблему, стрес може стати хронічним, а поведінка – складною для корекції.

Часто власники помилково сприймають деякі дії своїх домашніх тваринок як "погану поведінку". Насправді ж дряпання, кусання чи мічення території можуть бути природною реакцією на страх, напругу або дискомфорт.

При цьому є деякі ознаки, які допомагають визначити рівень "котячого щастя". Щасливий мурчик зазвичай поводиться спокійно та впевнено: він активний, добре їсть, приймає розслаблені пози й охоче контактує з людиною.

Про гарний настрій також можуть свідчити муркотіння та нявкання. А повільне моргання вважається особливим знаком довіри, комфорту та прихильності до господаря.