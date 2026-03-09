О том, чем опасны тюльпаны для кошек и как уберечь собственного любимца от угрозы, – читайте в материале 24 Канала.

Актуально Никаких проблем для владельца: какие породы кошек почти не линяют

Как тюльпаны наделали шума в Threads?

Некоторые пользователи в сети делились фотографиями ярких цветочных композиций, рядом с которыми красовались мурлыки. Хозяева писали даже и о том, что их котик успел попробовать тюльпаны на вкус.

Кое-где такие истории вызвали восхищение, одна из пользовательниц восторженно рассказала, что цветочное поздравление от партнера получила не только она – тюльпаны достались и ее кошке. Впрочем, реакция сети не заставила себя ждать. В комментариях такой шаг осудили, ведь цветы могут навредить мурлыке.



Пользователи сети обсуждают вред тюльпанов для котов / Скриншт Threads

Так, милые сообщения с котиками и цветами превращались в острое обсуждение опасности тюльпанов для пушистиков. Некоторые пользователи высказывались довольно резко, предостерегая владельцев от необдуманных действий. Люди аргументируют это токсинами, содержащиеся чуть ли не во всех цветах и могут наносить вред здоровью четвероногих.



В Threads писали об опасности тюльпанов для кошек / Скриншот

Опасность тюльпанов для кошек: что говорят эксперты?

Специалисты из Cats.com объяснили, что тюльпаны на самом деле имеют в своем составе ядовитые вещества – тюлипалины A и B. Они присутствуют во всех частях растения, однако наибольшая концентрация этих токсинов сосредоточена в луковицах, поэтому именно они представляют наибольшую опасность.

Попадание частей этого растения в организм может вызвать чрезмерное слюноотделение, рвота, понос, слабость и дрожь.

Эту тему поднимали также в Bild. Там предупредили: если кошка съест часть тюльпана, это может стать причиной серьезного отравления. Чаще всего появляются именно упомянутые выше симптомы, однако в тяжелых случаях возможны даже судороги и нарушения сердечного ритма, что требует немедленной помощи ветеринара.



Эксперты предупредили об опасности тюльпанов для кошек / Фото Unsplash

Существует ошибочное мнение, что лепестки тюльпанов безопасны, ведь для людей они иногда считаются съедобными и имеют легкий сладковатый вкус.

Однако для мурлык это не так. Из-за небольшой массы тела они значительно чувствительнее к токсинам, поэтому даже небольшая часть цветка может вызвать сильное отравление.

Опасна даже вода в вазе, в которой стоят тюльпаны, ведь в нее также попадают токсичные вещества растения, поэтому кошкам категорически нельзя ее пить.

Если животному не оказать помощь, в течение 24 – 48 часов, у любимца может развиться частичная или полная почечная недостаточность. Без лечения отравление иногда завершается трагически.

Как уберечь мурлыку от угрозы?

Прежде всего если кошка начала грызть тюльпан, ее нужно немедленно отвести от растения. Стоит осторожно убрать остатки цветка изо рта животного, чтобы она не проглотила их еще больше.

После этого следует дать кошке свежую воду, чтобы немного уменьшить концентрацию токсинов. Если уже появились симптомы, необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринару.

Если тюльпаны растут в саду, обычно риск небольшой, ведь кошки на улице чаще едят обычную траву.

Зато букет в квартире может представлять большую опасность, особенно если животное не имеет альтернативы, например кошачьей травы.

Какие вещи ненавидят коты?