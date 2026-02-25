Специалисты из Scientific American объяснили, все ли коты на самом деле терпеть не могут воду и с чем это может быть связано.

Почему некоторые пушистики не в восторге от водных процедур?

По словам Карло Сиракузы, ветеринарного бихевиориста из Университета Пенсильвании, коты в этом смысле не так уж и уникальны по сравнению с собаками.

Мы привыкли считать котов какими-то особыми существами, что терпеть не могут воду, но многие собаки также ее избегают,

– замечает он.

Одна из причин распространения стереотипа, по мнению экспертов, заключается в образе жизни домашних животных. Коты преимущественно проводят время в помещении, тогда как собак чаще выводят на прогулки, берут на природу, купают, поэтому они имеют больше шансов привыкнуть к воде и даже полюбить ее.

К тому же собачки регулярно моются водой, а коты ухаживают за шерстью языком, при этом вода им для этого не нужна. В то же время у кошек действительно есть объективные причины избегать воды, когда это возможно. По всему телу у них расположены чувствительные волоски, похожие на усы, которые помогают ориентироваться в пространстве.

Мокрые волоски могут нарушать эту чувствительность, предполагает ветеринарная бихевиористка Вайлани Сунг. Кроме того, мокрая шерсть делает кота уязвимым к переохлаждению, ведь воздух, который задерживается между шерстинками выступает в роли главного природного изолятора.

Несмотря на все это, специалисты настаивают, что обобщение якобы все коты боятся воды – ошибочно.

Когда мы делаем такие широкие выводы, мы наносим вред самим животным. Коты – это индивидуальности. Одни любят воду, другие – избегают ее любой ценой,

– говорит Вайлани Сунг.

Как типичные жертвы в пищевой цепочке, коты инстинктивно не любят непредсказуемых ситуаций. Даже самые смелые охотники сохраняют в генетической памяти страх перед хищниками и опасной средой. Поэтому ограничение свободы движений или попадание в незнакомые условия вызывают у них сильный дискомфорт.

В общем коты негативно реагируют на новые стимулы, которые они не могут контролировать,

– заключает Сиракуза.

О таком говорят и украинские ветеринары. Они добавляют, что одной из причин негативного отношения животного к воде мог стать предыдущий неудачный опыт с купанием.

Если кот здоров, то обычно нет никакой ветеринарной необходимости его купать, то он прекрасно справится с гигиеной сам и всегда будет выглядеть ухоженным. Если же владелец хочет иметь возможность мыть кота, специалисты советуют делать это очень постепенно, приучая животное к каждому этапу так, чтобы оно чувствовало себя в безопасности.

Эксперты объяснили, что домашние коты, особенно те, что едят сухой корм, часто пьют мало воды. Эволюционно они получали большую часть жидкости из пищи (мясо, рыба), а не из открытых источников в засушливых ландшафтах.

Как контролировать поведение кошек в отношениях с водой?

Сиракуза рекомендует ставить несколько мисок с водой – обязательно хотя бы одну как можно дальше от миски с едой и желательно на возвышении в центральной части дома.

Специалисты также подчеркнули, что использовать пульверизатор с водой для наказания – плохая идея, независимо от отношения кота к воде. Реакция обычно запоздалая, и животное воспринимает владельца как непредсказуемую угрозу.

Вместо этого лучше применять положительное подкрепление, в частности хвалить и поощрять желаемое поведение, а нежелательное – мягко отвлекать и перенаправлять.

А если ваш кот относится к тем счастливчикам, которые воду любят, то наслаждайтесь этими проделками.

Некоторые коты просто обожают воду: сидят возле раковины и мяукают, пока не откроют кран. Другие играют в собственной миске, разбрызгивая воду по всей кухне,

– смеется Вайлани Сунг.

