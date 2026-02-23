Эксперты из The Spruce Pets рассказали, из-за каких особенностей мурчикам настолько сильно пришелся по душе лазер и может ли такая игра навредить котику.

Почему коты обожают гоняться за лазером?

Важную роль такого увлечения играют особенности зрения хвостатых. Так, в сетчатке кошачьего глаза преобладают палочки, которые отвечают за восприятие движения и хорошо работают в полумраке. Именно поэтому даже слабый луч в периферийном поле зрения быстро привлекает внимание и запускает цепочку "выследить – догнать – схватить".

Однако проблема заключается в том, что финального этапа, который заключается в том, чтобы поймать и обезвредить "добычу", так никогда и не происходит. Некоторые коты со временем понимают, что пятнышко от лазерной указки невозможно поймать, и теряют интерес. Другие же могут становиться возбужденными или раздраженными из-за отсутствия результата.

Обратите внимание! Эксперты AnimalWised отмечают, что регулярная игра без логического завершения иногда провоцирует нервозность и даже навязчивое поведение.

В таких случаях животное начинает преследовать тени, блики или световые пятна по всему дому. В редких случаях накопленное возбуждение может проявляться порчей вещей или агрессией.

Специалисты раскрыли правду, почему лазер может быть вредным для кошек: смотрите видео

В то же время лазер не обязательно является сугубо вредным, если использовать его правильно. Дело в том, что такая активность дает физическую нагрузку, стимулирует мозг и позволяет домашним котам реализовать природные инстинкты, которых им часто не хватает в условиях квартиры.

Главное здесь, как и со всеми другими жизненными правилами, – соблюдать баланс. Специалисты советуют завершать игру материальной "добычей", например мягкой игрушкой или лакомством, чтобы кот почувствовал удовольствие от успешной охоты.

Отдельно стоит помнить и о безопасности. Даже игрушечные лазеры излучают достаточно интенсивный свет, поэтому нельзя направлять луч в глаза, потому что это может повредить сетчатку и повлиять на зрение. Кроме того, лазер не должен быть единственной формой досуга.

Коту нужны разнообразные игрушки, в частности удочки, мячики, интерактивные головоломки и предметы с кошачьей мятой. Сочетание различных видов игры поможет избежать стресса, сохранить психическое равновесие и сделать активность действительно полезной.

В то же время собаки не столь бурно реагируют на такую игрушку. Так, пользовательница Marina Kulichenko в сети поделилась кадрами различий между собачками и котами в таком увлечении. Во время игры пес вежливо сидит и наблюдает за источником лазерного света, пока кот не понимает себя от радости в возможности погонять за красной точкой.

Как кот и пес реагируют на лазер: смотрите видео

