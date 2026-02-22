Водночас потрібно враховувати природну поведінку котів та їх індивідуальні потреби. Про це повідомляє American Animal Hospital Association.

Дивіться також Небезпека поруч: 5 іграшок, які категорично не можна купувати собаці

Чому гра так важлива для котів?

Ігри для котів – це не просто спосіб розважити улюбленця, а необхідна активність для повноцінного життя.

За даними AAHA, інтерактивна гра допомагає коту спалювати енергію, підтримувати здорову вагу, зменшувати стрес та запобігати поведінковим проблемам.

Вона також сприяє покращенню рухливості суглобів, стимулює мислення та відповідає природним мисливським інстинктам тварини. Крім того, такі ігри укріплюють емоційний зв’язок між котом і господарем та можуть підвищити впевненість у сором’язливих тварин.

Не всі коти активно показують, коли хочуть грати – одні можуть запускати іграшки лапою чи бігати по кімнаті, інші ж можуть ігнорувати іграшки через нудьгу чи депресію. У другому випадку важливо проконсультуватися з ветеринаром, щоб з’ясувати причини такої поведінки.

Скільки часу щодня треба гратися з котом?

За загальними рекомендаціями AAHA, ігрові сесії з котом слід планувати 2 – 3 рази на день, кожна по 10 – 15 хвилин. Такий формат – краще, ніж один тривалий сеанс, бо коти природно грають серіями коротких "сплесків" активності.

Точна кількість ігор залежить від віку, породи, характеру, рівня активності та стану здоров’я кота. Наприклад:

кішки з високою енергією можуть потребувати частіших або довших сесій;

кошенята зазвичай хочуть більше гри, ніж дорослі;

старші коти можуть грати повільніше або на менші періоди;

тварини з обмеженою рухливістю можуть вимагати м’якшої, але регулярної активності.

Щоб зробити гру цікавою, використовуйте іграшки, що імітують рух здобичі – наприклад, вудочки з пір’ям, м’ячики чи іграшкові "мишки". Це допоможе коту проявити свої природні інстинкти та краще втрутитися в гру.

Як правильно гратися із котами?

Щоб ігри для кота була безпечними та цікавими, ветеринарка й зоопсихологиня Лілія Лободіна рекомендує дотримуватися нескладних правил.

Мета гри – не просто вивільнення енергії, а можливість проявляти природну поведінку, розвивати когнітивні здібності. Дотримуйтеся етапів гри:

У кота мають проявитися інстинкти, природна зацікавленість в обʼєкті "полювання".

Дайте тварині піймати обʼєкт (через це я зоопсихологиня не рекомендує будь-які лазерні ігри).

Пригостіть ласощами після успішного "полювання".

Не забирайте "здобич" одразу, дайте улюбленцеві ретельно "вивчити" здобутий обʼєкт.

Іграшки для ігор-полювань краще зберігати в окремому місці, щоб вони не були в постійному доступі для тварини. Натомість можна залишати інтелектуальні, релаксувальні іграшки.

Якщо ж ви ще й господар собаки, то для них рекомендують щонайменше 30 хвилин активності щодня, яку можна розділити на кілька ігрових та прогулянкових сесій. Тривалість залежить від віку, породи та енергії тварини.