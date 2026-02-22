В то же время нужно учитывать естественное поведение кошек и их индивидуальные потребности. Об этом сообщает American Animal Hospital Association.
Почему игра так важна для кошек?
Игры для кошек – это не просто способ развлечь любимца, а необходимая активность для полноценной жизни.
По данным AAHA, интерактивная игра помогает коту сжигать энергию, поддерживать здоровый вес, уменьшать стресс и предотвращать поведенческие проблемы.
Она также способствует улучшению подвижности суставов, стимулирует мышление и соответствует естественным охотничьим инстинктам животного. Кроме того, такие игры укрепляют эмоциональную связь между котом и хозяином и могут повысить уверенность в застенчивых животных.
Не все коты активно показывают, когда хотят играть – одни могут запускать игрушки лапой или бегать по комнате, другие же могут игнорировать игрушки из-за скуки или депрессии. Во втором случае важно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы выяснить причины такого поведения.
Сколько времени ежедневно надо играть с котом?
По общим рекомендациям AAHA, игровые сессии с котом следует планировать 2 – 3 раза в день, каждая по 10 – 15 минут. Такой формат – лучше, чем один длительный сеанс, потому что коты естественно играют сериями коротких "всплесков" активности.
Точное количество игр зависит от возраста, породы, характера, уровня активности и состояния здоровья кота. Например:
- кошки с высокой энергией могут нуждаться в более частых или длинных сессиях;
- котята обычно хотят больше игры, чем взрослые чем взрослые;
- старшие коты могут играть медленнее или на меньшие периоды;
- животные с ограниченной подвижностью могут требовать более мягкой, но регулярной активности.
Чтобы сделать игру интересной, используйте игрушки, имитирующие движение добычи – например, удочки с перьями, мячики или игрушечные "мышки". Это поможет коту проявить свои природные инстинкты и лучше вмешаться в игру.
Как правильно играть с котами?
Чтобы игры для кота были безопасными и интересными, ветеринарка и зоопсихолог Лилия Лободина рекомендует придерживаться несложных правил.
Цель игры – не просто высвобождение энергии, а возможность проявлять естественное поведение, развивать когнитивные способности. Придерживайтесь этапов игры:
- У кота должны проявиться инстинкты, естественная заинтересованность в объекте "охоты".
- Дайте животному поймать объект (из-за этого я зоопсихолог не рекомендую любые лазерные игры).
- Угостите лакомством после успешной "охоты".
- Не забирайте "добычу" сразу, дайте любимцу тщательно "изучить" добытый объект.
Игрушки для игр-охоты лучше хранить в отдельном месте, чтобы они не были в постоянном доступе для животного. Зато можно оставлять интеллектуальные, релаксирующие игрушки.
Если же вы еще и хозяин собаки, то для них рекомендуют не менее 30 минут активности ежедневно, которую можно разделить на несколько игровых и прогулочных сессий. Продолжительность зависит от возраста, породы и энергии животного.