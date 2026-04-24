Эксперты Express объяснили, почему большинство кошек не нуждаются в прогулках и как это может повлиять на их поведение и безопасность.

Стоит ли выгуливать кошек?

В последнее время все больше владельцев кошек задумываются над выгулом своих любимцев на поводке. Основными причинами такого решения становятся желание проводить больше времени вместе с животным и дать ему возможность исследовать новую среду.

Впрочем, эксперты по уходу за животными отмечают, что коты имеют совсем другую природу поведения, чем собаки, и требуют другого подхода. Представители благотворительной организации Blue Cross отмечают, что большинству котов некомфортно находиться на поводке или в ограниченном пространстве вне дома.

По их словам, коты не любят, когда их долго удерживают или контролируют, а использование шлейки может вызвать стресс или даже панику.

В отличие от собак, эти животные предпочитают исследовать территорию самостоятельно, в привычной для себя среде.

Какие риски несет выгул кошек?

Михаил Сторожук в интервью "Украинскому радио" отметил, что коты очень привязаны к своему дому и нуждаются в постоянном ощущении безопасности. Ограничение в виде поводка может мешать им реализовывать природные инстинкты, что негативно влияет на их эмоциональное состояние.

Кроме того, в случае опасности кот не сможет быстро убежать или спрятаться, что повышает уровень стресса. Еще одним важным риском является возможность побега. Если кот вырвется из шлейки или поводка, он может потеряться, не вернуться домой и подвергнуться опасности, в частности автомобили или других животных. Именно поэтому эксперт не рекомендует выгуливать котов без крайней необходимости.

Чем может быть опасен выгул кошек: смотрите видео

В то же время специалист признает, что отдельные коты могут адаптироваться к прогулкам. Если приучать животное к шлейке с детства и делать это постепенно, некоторые любимцы могут воспринимать такие выходы спокойнее. Однако даже в этом случае владельцам стоит внимательно следить за поведением кота и избегать ситуаций, которые могут вызвать стресс.

Как правильно выгуливать кота?