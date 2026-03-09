Про них детальніше розповіли експерти з PetsRadar. Вони пояснили, які з хвостатих будуть найменше заповнювати вашу оселю своєю шерстю.

Чому взагалі коти так схильні до линяння?

Фахівці з Pets Protection назвали основні причини линяння у котів. Загалом це відбувається через необхідність позбуватися від старої шерсті, запобігти її звалюванню, а також для підтримання комфортної температури тіла котика.

Зазначається, що пухнастики також самі прискорюють цей процес за допомогою вилизування. Шорсткий язик допомагає їм видаляти старі волоски, які ще тримаються на шерсті, і таким чином дає можливість новій шерсті швидше рости.

Господарі теж можуть допомогти улюбленцю, для достатньо регулярно гладити або розчісувати кота, щоб прибрати зайве волосся.

Які мурчики майже не линяють?

Сфінкс

Коти породи сфінкс практично не мають шерсті, тому проблема линяння для них майже відсутня. Проте ступінь "безшерстості" може відрізнятися: у деяких тварин на тілі або лапах є легкий пух, схожий на персиковий.

Ці коти дуже активні та надзвичайно кмітливі. Через це їм необхідно багато іграшок та різних способів для розваг, а також достатньо фізичної активності, щоб вони залишалися здоровими й задоволеними. Сфінкси належать до найбільш лагідних і "колінних" порід.



Сфінкси підійдуть власникам, які не можуть терпіти котячу шерсть / Фото Unsplash

Вони обожнюють проводити час поруч із господарем, тому їхня майже повна відсутність шерсті особливо приємна, коли кіт вмощується на колінах і просить уваги. Водночас через відсутність шерсті їхня шкіра потребує особливого догляду. У сфінксів можуть виникати висипання або грибкові інфекції, тому їх доводиться регулярно купати чи протирати губкою.

Корніш-рекс

Незначне линяння корніш-рексів пояснюється особливістю їхньої шерсті. У цих котів є лише підшерсток, тоді як у більшості порід присутній ще й верхній шар грубішого волосся. Через те, що шерсть корніш-рекса складається тільки з м'якого хвилястого підшерстка, вони линяють значно менше за інших котів.



Коти породи корніш-рекс майже не линяють / Фото Unsplash

Ці тварини дуже рухливі й полюбляють активні ігри з різними іграшками. Вони також надзвичайно ласкаві, що робить їх чудовими компаньйонами для тих, хто мріє про ніжного та контактного кота. Втім, будьте готові до того, що такі коти вимагатимуть багато уваги та спільних ігор.

Сіамська кішка

Сіамські коти теж линяють, але їхня коротка шерсть настільки тонка, що це майже непомітно. Багато власників зазначають, що шерсті від сіамів у домі значно менше, ніж від інших порід.



Мурчики з роду сіамських линяють доволі рідко / Фото Unsplash

Сіамські кішки відомі своєю "балакучістю". Вони часто голосно нявкають, активно спілкуються з господарями та люблять перебувати поруч із людьми. Їх іноді порівнюють із собаками через надзвичайну відданість і здатність гратися, наприклад, приносити іграшки. До того ж вони дуже ласкаві й можуть буквально "розмовляти" з вами.

Девон-рекс

Девон-рекси теж можуть трохи линяти, але значно менше, ніж більшість інших порід, оскільки мають коротку хвилясту шерсть. Навіть коли вони втрачають волосся, це майже непомітно, тому в домі рідко з'являються клубки шерсті. Іноді ці коти проходять період линяння, під час якого їхній "дитячий" покрив змінюється на новий із дещо іншою текстурою.



Коти породи девон-рекс майже не линяють / Фото Unsplash

Шерсть девон-рекса потребує певного догляду: іноді її слід обережно розчісувати, а в окремих випадках – купати за рекомендацією ветеринара. Це дуже жваві та енергійні коти, які добре підходять людям, що шукають активного улюбленця.

Бамбіно

Представники цієї породи – це результат схрещування манчкіна та сфінкса. Назва з італійської перекладається як "дитина", і ці мурчики справді виглядають дуже мило. Їхнє тіло вкрите ніжним пушком, тому линяння майже не помітне. Бамбіно надзвичайно товариські та ласкаві.



Мурчики породи Бамбіно линяють у мінімальній кількості / Фото з інстаграму banksythebambino

Вони із задоволенням згортаються клубочком на колінах господаря й обожнюють увагу. Такі коти добре ладнають із дітьми та іншими домашніми тваринами, тому чудово підходять для сімей.

Бенгальська кішка

Щоб список не складався лише з майже безшерстих порід, варто згадати бенгальських котів. Вони також линяють, але набагато менше, ніж більшість інших порід. Деякі власники навіть кажуть, що їхні бенгали взагалі не линяють, хоча насправді шерсть просто випадає настільки мало, що це важко помітити.



Бенгальська кішка – одна з тих, які майже не линяють / Фото Unsplash

Як і більшість котів, бенгали можуть линяти сильніше навесні та восени. Варто враховувати, що ця порода досить дорога і рідко трапляється в притулках. До того ж бенгальські коти дуже розумні та енергійні, тому вони більше підходять досвідченим власникам.

Орієнтальна короткошерста

Орієнтальні короткошерсті коти дуже товариські та люблять спілкуватися з людьми. Вони активні, допитливі й розумні. Ці тварини потребують багато уваги, люблять гратися та часто намагаються "розмовляти" зі своїми господарями.

Серед кішок, що майже не линяють – орієнтальна короткошерста / Фото Unsplash

Їхня шерсть тонка та гладка, тому потребує мінімального догляду. Достатньо іноді розчісувати її, щоб підтримувати гарний стан. Завдяки слабкому линянню ця порода часто підходить людям, схильним до алергії.

Бірманська кішка

Бірманські коти відомі своїм чарівним характером і яскравою індивідуальністю. Вони дуже грайливі та енергійні. Через чутливість до емоцій людини цю породу часто вважають хорошими тваринами для емоційної підтримки. Вони сильно прив'язуються до своїх господарів і люблять їхню компанію.



Бірманські кішки линяють доволі рідко / Фото Unsplash

Їхня шерсть дуже коротка, тому догляд за нею нескладний. Линяють бірманські коти значно менше, ніж багато інших порід. Навіть у періоди сезонного линяння кількість випадаючої шерсті зазвичай невелика, але періодичне розчісування все ж буде корисним.

