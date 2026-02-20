Про це йдеться в матеріалі журналу Current Biology. Фахівці дослідили, як ці особливості впливають на мурчика.

Що особливого приховують руді пухнасті улюбленці?

Річ у тому, що майже всі повністю руді коти – самці, бо ген рудого забарвлення розташований на Х-хромосомі. Самки з двома Х-хромосомами рідко бувають повністю рудими. Частіше в них з'являються плямисті візерунки (каліко чи черепахові), де поєднуються чорний і рудий через випадкову інактивацію однієї з Х-хромосом.

Зауважте! Близько 80 % повністю рудих котів – самці.

Довгі роки вчені не могли знайти точне місце мутації та її механізм. Зазвичай рудий або жовтий колір у тварин виникає через зміни в генах пігментації, але не на Х-хромосомі. У статті описано ключовий елемент: невелика делеція (видалення) близько 5 кілобаз ДНК в інтроні гена ARHGAP36 на Х-хромосомі.

Ця делеція не розташована в самому кодувальному регіоні гена, а поруч, і саме вона викликає незвичайну активацію ARHGAP36 саме в меланоцитах (клітинах, що виробляють пігмент). Ген, який зазвичай працює в нейроендокринних тканинах, тут блокує вироблення чорно-коричневого пігменту (еумеланіну), дозволяючи утворюватися лише жовто-червоному (феомеланіну) – і шерсть стає рудою.



Рудий колір шерсті котів має цікаве наукове пояснення / Фото Unsplash

Мутацію знайшли в усіх досліджених рудих котів з різних регіонів світу, що вказує на єдине походження. А ймовірно, й одну подію під час одомашнення котів, яку потім закріпили селекцією. Цей варіант не виявлено в жодній іншій тварині, включно з дикими предками домашніх котів.

Вчені вважають, що відкриття допоможе краще зрозуміти механізми мутацій у генах загалом, а також може стати інструментом для вивчення еволюційної історії домашніх котів.

Чи мають руді котики "особливу" вдачу?

Рудих котів часто вважають найбільш ласкавими, до того ж опитування власників показують, що рудих котів частіше описують як дуже приязних. Однак прямий генетичний зв'язок між рудим кольором і характером не доведено. Водночас комбінація статевого складу та еволюційних адаптацій може частково пояснювати популярний образ "дружнього рудого кота".

Дослідники з Psychology Today наводять ще декілька цікавих фактів про рудошерстих улюбленців:

руді коти значно частіше трапляються в сільській місцевості, ніж у містах;

вони рідше зустрічаються в зонах із високою смертністю, ймовірно, через ризикованішу поведінку;

руді самці важчі за інших, а самки ж – легші.

Автори припускають, що більші та агресивніші руді самці здобувають вищий статус і кращий репродуктивний успіх у сільських умовах, де самки обирають одного партнера.

