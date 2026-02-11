У Parade Pets склали власний рейтинг найгарніших порід кішок, які дивують своєю красою. Там зазначають, що деякі з описаних кішок полюбляють, коли дім наповнений багатьма людьми.
Які котячі породи вважають найкрасивішими?
До топ-6 потрапили як короткошерсті, так і довгошерсті чотирилапі. І хоч вони максимально різні на вигляд, усі без винятку утримуватимуть на собі захоплені погляди. До того ж ви зможете обрати собі улюбленця не лише за зовнішністю, а й за особливостями характеру.
Перська кішка
Ці пухнасті коти мають довгу, хвилясту шерсть круглі мордочки та великі глибокі очі. Ветеринарна лікарка Ніта Васудеван розповіла, що це спокійні, неквапливі тварини, які люблять відпочивати, а не лазити чи ганяти.
Перська кішка / Фото Unsplash
Вони потребують щоденного розчісування, а через плоску мордочку можуть мати проблеми з диханням та очима.
Регдол
Ветеринарка назвала цю породу справді вражальною, зокрема через яскраві блакитні очі великого розміру, шовковисту шерсть, а також їхню любов до уваги людей.
Кіт породи регдол
Кішки породи регдол обожнюють дітей, добре ладнають у великих сім'ях та можуть подружитися з іншими тваринами.
Сіамська кішка
Цю породу можна легко впізнати за витонченим тілом, блакитними очима та темними мітками на мордочці, вухах, лапах і хвості. Ці коти дуже товариські й постійно потребують взаємодії та ігор.
Сіамська кішка / Фото Unsplash
До речі, цікавою є історія родоводу сіамських кішок, яку розповідає The Spruce Pets. Так, сіамські кішки походять із Таїланду, а саме колишнього Сіаму. У 1880 році король Сіаму подарував дві пари цих кішок англійському консулу в Бангкоку. Той привіз їх до Лондона, де вони швидко стали сенсацією.
Попит на "східних" красунь стрімко зростав. Першою чемпіонкою породи стала кішка Wankee у 1898 році, після чого порода почала активно розвиватися. З часом їхній зовнішній вигляд дещо змінився: тіло стало стрункішим, голова – більш клиноподібною. Сучасний тип сіамської кішки нагадує зображення стародавніх єгипетських котів.
Сіамські кішки стали культовими в попкультурі. Двоє представниць цієї породи, а саме Сі та Ам, навіть з'явилися в мультфільмі Disney "Леді та Волоцюга", а головну роль у серіалі "Цей клятий кіт!" також зіграла сіамська кішка.
Мейн-кун
Такі коти вважаються "ніжними велетнями" у своєму роді. Впізнавані за справді великими розмірами, пухнастими вухами та пишним хвостом, мейн-куни потребують простору, регулярного догляду та особливої уваги до стану їхнього здоров'я.
Мейн-кун / Фото Unsplash
Вони грайливі, товариські й часто добре ладнають з дітьми та собаками. Через свої розміри їм потрібні міцні котячі дерева та регулярний догляд, а власники повинні бути обізнані про проблеми з серцем і суглобами, пов'язані з породою,
– попередила ветеринарка.
Коти цієї породи завжди грайливі, активні, добре ладнають з дітьми та собаками.
Бірманська кішка
Коти цієї породи мають гарні блакитні вушка, шовковисту шерсть та білі "рукавички" на лапках.
Бірманська кішка / Фото Unsplash
Вони переважно не надто нав'язливі, лагідні, чудово підійдуть для сімей з іншими тваринами.
Бурманська кішка
Ці коти не лише дуже гарні, а й стали довгожителями у своєму роді. Вони можуть доживати майже до 20 років. А також бурманські кішки полюбляють бути поруч із людьми.
Бурманська кішка / Фото Unsplash
Ви будете насолоджуватися кожною хвилиною, проведеною з бурманською кішкою. Вони мають гладеньку, блискучу шерсть і виразні жовті очі,
– розповіла Васудеван.
Зауважимо, котики частенько полюбляють закривати мордочку лапами під час сну. І хоч це викликає замилування у власників улюбленців, на таку поведінку є логічні причини. Детальніше про те, чому коти прикривають мордочку, – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що цікавого може розповісти порода кота про нього самого?
- У Стародавньому Єгипті коти були не просто домашніми тваринами – їх вважали священними істотами з релігійним значенням. Серед порід, пов'язаних з Єгиптом, – єгипетська мау, чаузі, абіссинська кішка, саванна та сфінкс. Проте лише деякі з них мають справжнє єгипетське коріння.
- Водночас багато з відомих нам порід котів насправді є виведеними штучно. Йдеться, зокрема про као-мані, сноу-шу, більше про штучно виведені породи кішок дізнавайтеся з матеріалу 24 Каналу.
- Коти здатні до дресування значно краще, ніж заведено вважати, особливо окремі породи. Високою здатністю до навчання вирізняються абіссинські кішки.
- Водночас, американські короткошерсті коти демонструють вражаючий інтелект – вони розуміють людські команди ще з раннього віку, часто без спеціального тренування.