Є кілька чітких ознак, за якими можна зрозуміти, що саме ви стали улюбленцем свого пухнастика. Про це повідомляє Cats.com.

Які ознаки, що ви улюблений господар?

Багато власників котів переконані, що їхній улюбленець найбільше прив’язаний саме до них.

Однак, як пояснюють фахівці з поведінки тварин, коти часто обирають "улюблену людину" за зовсім іншими критеріями – не обов’язково це той, хто годує чи прибирає за ними. Іноді фаворитом стає навіть людина, яка менше втручається в їхній простір і поводиться спокійно.

Експерти зазначають: вибір улюбленця для кота – це насамперед питання довіри. Тварина прагне бути поруч із тим, із ким почувається у безпеці та може повністю розслабитися.

Саме тому кіт може засинати поруч, тертися головою, муркотіти або буквально "ходити хвостиком" за своєю людиною – це ключові ознаки сильної прив’язаності.

Як сподобатися коту?

Прихильність можна зміцнити. Власникам радять уважно читати мову тіла кота, не нав’язувати контакт, давати тварині можливість самій підходити та поважати її бажання побути наодинці.

Спокійна поведінка, спільні ігри та позитивні емоції допомагають сформувати міцний зв’язок між котом і людиною.

Зоологи AnimalWised зазначають, що на прихильність кота впливають і характеристики його господаря.

На якість життя та поведінку кота безпосередньо впливають характеристики власника, такі як стать, вік або догляд, тому не дивно, що ті, хто проводить більше часу з котом, є кандидатами на роль його опори та підтримки,

– вказують фахівці.

Щобільше, "жінки, як правило, мають більшу кількість тактильних взаємодій, ніж чоловіки, а це означає, що кішка, швидше за все, буде віддавати перевагу жінці".

Як зрозуміти, що кіт вас любить?