Детально таке вподобання хвостатих пояснюють фахівці з PawTracks. Вони розповіли, чи може це може нашкодити песикам і як привчити їх до дисципліни з палицями чи іншими іграшками.

До теми Зовсім не через непослух: чому собаки тягнуть повідець під час прогулянки та як цьому зарадити

Чому собаки люблять носити палиці?

Одна з основних причин такого захоплення полягає у тому, що це інстинкт збирання та перенесення. У дикій природі предки собак носили здобич, гілки для укриття чи підстилки. Натомість сучасні пси задовольняють ту саму потребу, гордо тягнучи знайдену гілку по парку чи додому.

По-друге, жування. Цуценята гризуть палиці під час зміни зубів, дорослі – щоб підтримувати силу щелеп і чистити зуби. Палиця здається ідеальним природним інструментом для цього.

По-третє, мовиться про запахи, адже собаки досліджують світ носом, а гілка несе багатий "лісовий" аромат – землю, кору, смолу, сліди інших тварин. Іноді вони просто хочуть забрати шматочок природи з собою.

Деякі фахівці припускають, що перенесення гілки нагадує тягання кісток чи здобичі, хоча собаки давно стали всеїдними й рослинна їжа давно є частиною їхнього раціону.

Якої шкоди може завдати таке захоплення собак?

Однак дозволяти собаці постійно жувати палиці не рекомендується, бо це одна з найпоширеніших причин травм і серйозних проблем зі здоров'ям. Колючі маленькі шматочки палиці можуть поранити рот, язик чи горло чотирилапого, а великий шматок здатен спричинити задуху.

До того ж дерев'яні уламки часто призводять до закупорки кишківника, перфорації, запалення чи навіть необхідності термінової операції. Крім того, палиця може легко зламати або вирвати зуб.



Собаки обожнюють гратися з палицями / Фото Unsplash

Безпечно користуватися палицями можна, якщо дотримуватися простих правил:

вибирайте гладкі, міцні гілки без смоли, тріщин і отруйних порід дерев (сосна, тис, отруйний дуб тощо);

нехай собака лише носить палицю на вулиці, а перед входом у дім обов'язково змушуйте віддати її командою "кинь" або "віддай;

якщо підозрюєте, що собака проковтнула шматок, або з'явилися блювота, діарея, млявість, відмова від їжі – негайно звертайтеся до ветеринара.

Найкраще ж рішення, кажуть фахівці, полягає в тому, щоб замінити палиці на спеціальні безпечні жувальні іграшки з текстурою дерева (нейлон, гума з ароматом деревини).

Як навчити чотирилапого команди "принеси"?

Зі свого боку на сторінці maxivznk дали рекомендації щодо того, як привчити улюбленця приносити вам палицю, іграшку або ж м'ячик. Там розповіли, що найкраще починати дресерування вдома, де для собаки буде найменше подразників. Процес вимагатиме терпіння та трохи смаколиків для улюбленця.

Поетапне пояснення, як навчити собаку команди "принеси": дивіться відео

До речі, науково доведено, що песики можуть розуміти людську мову. А деякі з них навіть мають здібності до "мов".

Які найважливіші поради в дресеруванні собаки?