Завдяки цьому вони не лише економлять на житлі, а й відкладають близько тисячі фунтів щомісяця. Про це пише ВВС.

Як парі вдається жити безкоштовно?

Після закінчення університету 25-річна Ханна Клівер та її чоловік Джек опинилися перед типовою для багатьох молодих людей проблемою – високими цінами на житло. Пара жила у валлійському Кардіффі, однак оренда квартир там сягала приблизно 900 фунтів стерлінгів на місяць без урахування комунальних платежів.

Молодята зрозуміли, що за таких умов майже всі зароблені гроші доведеться витрачати лише на житло. Саме тоді вони натрапили у TikTok на відео про догляд за домашніми тваринами в обмін на безкоштовне проживання.

Спершу ідея здавалася дивною та навіть ризикованою, адже йшлося про проживання у будинках абсолютно незнайомих людей. Проте дистанційна робота Джека у сфері маркетингу дозволяла працювати з будь-якої точки світу, тому пара вирішила спробувати.

Спочатку Ханна та Джек брали короткі замовлення у Кардіффі та Суонсі, доглядаючи за котами й собаками під час відсутності господарів. Згодом їм запропонували тримісячний догляд за тваринами, після чого пара зрозуміла, що такий спосіб життя може стати повноцінною альтернативою оренді житла. За три роки вони побували у США, Сінгапурі, Австралії, Таїланді та Японії.

Британська пара, яка обʼїздила пів світу завдяки тваринам / Фото Ханна Клівер

У кожній країні вони жили у будинках власників тварин, поки ті перебували у відпустках або відрядженнях. Ханна каже, що вони фактично отримують безкоштовне житло та не платять за комунальні послуги, а натомість забезпечують тваринам комфорт і догляд.

Для нас це чесний обмін. Ми не просто подорожуємо – ми живемо серед місцевих людей і стаємо частиною їхнього повсякденного життя, – пояснила вона.

Пара розповідає, що кожна країна приносить новий досвід та незвичні історії. Наприклад, у Сіетлі вони доглядали за хаскі, який буквально "заспівав" від радості, коли додому повернувся господар. У Японії власники собак навчили їх місцевих правил вигулу тварин. Там після прогулянки господарі повинні мати із собою пляшку води, щоб прибирати за собакою.

"Коли ти щодня вигулюєш чужу собаку, ти не почуваєшся туристом. Ти починаєш жити так, як місцеві", – каже Джек.

Інколи траплялися й курйозні ситуації. Під час подорожі на Гаваї Ханна випадково позначила у міграційній анкеті, що є злочинницею. Через це пару затримали на додаткову перевірку, і вони змушені були провести на островах два зайві тижні.

Скільки їм вдається економити?

За словами пари, відсутність витрат на житло дозволяє їм щомісяця відкладати близько тисячі фунтів стерлінгів. Саме це допомогло Ханні повернутися до університету та вступити на магістратуру з кінематографії.

Один із власників тварин, Роберт Александер із Кардіффа, вже кілька разів довіряв їм свою кішку Орео. Чоловік каже, що сучасні ціни на житло стали величезною проблемою для молоді, тому він радий допомогти таким способом.

Пара також зазначає, що між ними та тваринами часто виникає справжній емоційний зв'язок. Деякі господарі запрошували їх доглядати за улюбленцями вже по шість або сім разів. Попри очевидні переваги, Ханна та Джек визнають: життя без постійного дому підходить не всім. Найскладніше – це постійна невизначеність.

Ми не завжди знаємо, де будемо жити наступного місяця. Комусь це могло б здатися виснажливим, але нам подобається відчуття пригоди,

– каже Ханна.

Пара планує продовжувати такий спосіб життя ще щонайменше кілька років. Вони хочуть накопичити достатньо грошей на перший внесок за власний будинок, а поки насолоджуються можливістю подорожувати світом та знайомитися з новими людьми та тваринами.

Чи є в Україні подібні програми?

Хоча український ринок pet sitting поки не такий розвинений, як у США чи Великій Британії, кілька платформ уже активно працюють. Одним із найвідоміших українських сервісів є Kodcy. Платформа допомагає власникам тварин знаходити доглядальників для собак і котів на час подорожей або відряджень. Сервіс працює через застосунок, а користувачі проходять перевірку профілів.

Також в Україні працює Sittsy – сервіс для пошуку доглядальників за тваринами та житлом. Його концепція найближча до класичного house sitting, коли людина тимчасово живе у будинку власників.

Ще одна українська платформа – Friends4Pets Sitters. Там можна знайти послуги вигулу собак, перетримки та тимчасового догляду за домашніми тваринами. Окрім українських платформ, в Україні доступні й міжнародні сервіси. Наприклад, TrustedHousesitters дозволяє знаходити варіанти догляду за будинками та тваринами навіть у різних країнах світу.

Чи реально подорожувати з твариною?

Подорожувати за кордон із домашньою твариною цілком реально, однак підготовку до такої поїздки варто починати щонайменше за 4 місяці. Найважливішими етапами є чипування тварини, вакцинація проти сказу та оформлення ветеринарного паспорта.

Після щеплення потрібно здати аналіз крові на титр антирабічних антитіл, а результати мають відповідати вимогам країни, до якої планується поїздка. Перед виїздом власникам також необхідно отримати ветеринарне свідоцтво та міжнародний ветеринарний сертифікат, без яких перетнути кордон не дозволять.

Окремо варто врахувати правила перевезення у літаку, потязі чи автомобілі: для тварини потрібна зручна переноска, а деякі перевізники мають обмеження щодо ваги та порід. Ветеринари радять поступово привчати улюбленця до дороги та переноски, аби мінімізувати стрес під час подорожі.