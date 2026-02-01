Водночас окремі "геніальні" собаки можуть запам’ятовувати сотні слів і навіть назви предметів. Про це повідомляє American Kennel Club.

Дивіться також Сімейні, розумні та віддані: назвали 10 порід собак, які стали найпопулярнішими у 2025 році

Які ваші слова розуміють собаки?

Собаки справді слухають людську мову, однак обробляють її не так, як люди. Дослідження показало, що тварини зазвичай не розрізняють дрібні фонетичні відмінності, тому можуть однаково реагувати на схожі слова. Наприклад, команда "сидіти" і подібне за звучанням слово можуть сприйматися однаково.

Науковці встановили, що мозок собак швидко обробляє знайомі команди та зовсім інші слова, але майже не відрізняє слова, які звучать схоже. Такий спосіб сприйняття мови нагадує те, як людські немовлята обробляють мовлення до приблизно 14 місяців.

Водночас фахівці наголошують: це не означає, що собаки не слухають людей. Тварини справді звертають увагу на слова, просто для них важливіше загальне звучання та контекст, ніж точна вимова. Після тренувань деякі собаки можуть навчитися розрізняти навіть схожі слова.

Окремі собаки мають виняткові здібності до "мов". Деякі з них можуть вивчати десятки нових слів за тиждень і запам’ятовувати назви іграшок або предметів. Відомі випадки, коли тварини знали понад тисячу назв об’єктів, а найчастіше такі здібності спостерігаються у бордер-колі.

Дослідники припускають, що мовні здібності собак можуть залежати як від генетики, так і від середовища та тренувань. Власникам радять чітко вимовляти команди та більше спілкуватися зі своїми улюбленцями – адже вони справді слухають.

Собаки розуміють ваші емоції

Собаки також уміють "читати" обличчя. Коли їм показують зображення людських облич, у них фіксується підвищена мозкова активність.

Дослідження Варшавського університету наук про життя виявило, що бачачи знайоме обличчя людини у псів активуються центри винагороди та емоцій, тобто мозок собаки обробляє ваші вирази, можливо, не словами, а відчуттями.

Собаки не лише спостерігають за вашими емоціями – вони можуть "заражатися" ними. Дослідники називають це емоційним зараженням, базовою формою емпатії, коли один індивід віддзеркалює емоційний стан іншого. Дослідження показало, що у деяких пар "собака-людина" під час стресу навіть синхронізувалося серцебиття.

Це емоційне зараження не є проявом якогось складного мислення, воно швидше є автоматичною емпатією, що виникає завдяки близькому зв’язку. Позіхання чи скавуління собаки у відповідь – імовірніше наслідок вивченої асоціації та емоційної налаштованості, ніж буквальне "віддзеркалення думок".

Також варто зауважити, що тварини чудово розуміють тон вашого голосу. Наприклад, крики на собаку можуть викликати стрес і розгубленість.