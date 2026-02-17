В то же время отдельные "гениальные" собаки могут запоминать сотни слов и даже названия предметов. Об этом сообщает American Kennel Club.

Какие ваши слова понимают собаки?

Собаки действительно слушают человеческую речь, однако обрабатывают ее не так, как люди. Исследование показало, что животные обычно не различают мелкие фонетические различия, поэтому могут одинаково реагировать на похожие слова. Например, команда "сидеть" и подобное по звучанию слово могут восприниматься одинаково.

Ученые установили, что мозг собак быстро обрабатывает знакомые команды и совсем другие слова, но почти не отличает слова, которые звучат похоже. Такой способ восприятия речи напоминает то, как человеческие младенцы обрабатывают речь до примерно 14 месяцев.

В то же время специалисты отмечают: это не означает, что собаки не слушают людей. Животные действительно обращают внимание на слова, просто для них важнее общее звучание и контекст, чем точное произношение. После тренировок некоторые собаки могут научиться различать даже похожие слова.

Отдельные собаки имеют исключительные способности к "языкам". Некоторые из них могут изучать десятки новых слов за неделю и запоминать названия игрушек или предметов. Известны случаи, когда животные знали более тысячи названий объектов, а чаще всего такие способности наблюдаются у бордер-колли.

Исследователи предполагают, что речевые способности собак могут зависеть как от генетики, так и от среды и тренировок. Владельцам советуют четко произносить команды и больше общаться со своими любимцами – ведь они действительно слушают.

Собаки понимают ваши эмоции

Собаки также умеют "читать" лица. Когда им показывают изображения человеческих лиц, у них фиксируется повышенная мозговая активность.

Исследование Варшавского университета наук о жизни выявило, что видя знакомое лицо человека у псов активируются центры вознаграждения и эмоций, то есть мозг собаки обрабатывает ваши выражения, возможно, не словами, а ощущениями.

Собаки не только наблюдают за вашими эмоциями – они могут "заражаться" ими. Исследователи называют это эмоциональным заражением, базовой формой эмпатии, когда один индивид отражает эмоциональное состояние другого. Исследование показало, что у некоторых пар "собака-человек" во время стресса даже синхронизировалось сердцебиение.

Это эмоциональное заражение не является проявлением какого-то сложного мышления, оно скорее является автоматической эмпатией, возникающей благодаря близкой связи. Зевота или скуление собаки в ответ – скорее следствие изученной ассоциации и эмоциональной настроенности, чем буквальное "отражение мыслей".

Также стоит заметить, что животные прекрасно понимают тон вашего голоса. Например, крики на собаку могут вызвать стресс и растерянность.